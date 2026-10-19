पति ने ट्रैफिक पुलिस को देखा और फिर इतनी तेजी से बाइक भगाई की पीछे बैठी पत्नी नीचे सड़क पर गिर गई, वह फिर भी नहीं रुका और बाइक लेकर वहां से फरार हो गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि ये तो हडबंड ऑफ द ईयर हैं। चलिए पूरी कहानी से आपको रूबरू कराते हैं।

दरअसल, उत्तराखंड के रुद्रपुर जिले के त्रिशूल चौक पर एक घटना सामने आई है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। यहां एक शख्स पुलिस चेकिंग से बचने के लिए अपनी बाइक तेजी से भगा ले गया, जिस दौरान उसकी पत्नी सड़क पर गिर गई। वह शख्स अपनी पत्नी को उठाने के लिए नहीं रुका, बल्कि तेजी से वहां से निकल गया।

पुलिस बिना नंबर प्लेट और बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने वालों का चालान काट रही थी। बताया जा रहा है कि जब पुलिसकर्मियों ने मोटरसाइकिल सवार को रुकने का इशारा किया, तो उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और अचानक मोड़कर वहां से भागने की कोशिश की।

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वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस उस आदमी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह गाड़ी की रफ़्तार बढ़ा देता है जिससे पीछे बैठी उसकी पत्नी सड़क पर गिर जाती है। बाद में एक पुलिस अधिकारी उसे उठने में मदद करता है।

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वीडियो में एक राहगीर बार-बार “ये देखिए” चिल्लाता है, जो सतर्क रहने की ज़रूरत और सड़क पर लापरवाही से गाड़ी चलाने के बेतुके नतीजों की ओर इशारा करता है। ऑनलाइन रिपोर्ट्स के अनुसार, पुलिस ने महिला से पूछताछ की, जिसने बताया कि उसे कोई चोट नहीं आई है। घर लौटने से पहले पुलिस अधिकारियों ने उसे काउंसलिंग भी दी।

इस वायरल वीडियो पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं। एक यूज़र ने कमेंट किया, “साल का सबसे बेहतरीन पति। उत्तर भारत की एक बड़ी उपलब्धि।” एक अन्य यूज़र ने कहा, “उसे यकीनन दर्द हो रहा होगा, लेकिन शर्मिंदगी की वजह से वह बता नहीं पा रही है।” तीसरे यूज़र ने कमेंट किया, “ज़्यादातर भारतीय गृहिणियों का यही हाल है।” खैर, इस वीडियो पर आपकी राय क्या है।

यह भी पढ़ें- कानपुर एनकाउंटर के 35 साल बाद पलटा केस, 12 बेगुनाहों को फंसाने वाले 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज- उस समय की कहानी

कानपुर में 35 साल पहले एक एनकाउंटर हुआ था, जिसमें 12 लोगों को डकैती के आरोप में पकड़ा गया था। इस केस की काफी चर्चा हुई थी, हालांकि अब यह मामला पलटा हुआ नजर आ रहा है। इस बहुचर्चित एनकाउंटर केस में यूपी पुलिस की क्राइम ब्रांच-CID (CB-CID) की जांच में खुलासा हुआ है कि 1991 में जिन 12 लोगों को डकैती की तैयारी के आरोप में एनकाउंटर में पकड़ा गया था, वो पूरी तरह बेगुनाह थे क्योंकि इन लोगों पर लगाए गए आरोप झूठे थे। इसी के तहत अब इस मामले में महाराजपुर थाने में 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला गढ़ने यानी फर्जी केस बनाने के FIR दर्ज की गई है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…