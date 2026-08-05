उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले से अनोखी खबर सामने आ रही है, यहां एक असामान्य घटना में एक पति ने शिव मंदिर में अपनी पत्नी का कथित तौर पर उसके प्रेमी से शादी करा दी। शख्स ने अपनी पत्नी का कुछ समय से दूसरे शख्स के साथ प्रेम संबंध होने का दावा किया। यह घटना धनघटा तहसील के डेबरी गांव में हुई, जहां 21 साल पहले प्रेम विवाह करने वाले बुद्धीराम निषाद ने अपनी पत्नी फूलमती की शादी उसके प्रेमी से करा दी। फूलमती की पांच संतानें हैं, जिनमें 18 साल का एक बेटा शामिल है।

कहां से शुरू हुई कहानी

परिजन और ग्राम प्रधान अजय निषाद के मुताबिक, फूलमती का पिछले कुछ महीनों से अवधेश नाम के शख्स से कथित तौर पर प्रेम प्रसंग था, जिसे लेकर दंपति के बीच बार-बार झगड़े होते थे। करीब दो महीने पहले फूलमती अवधेश के साथ घर छोड़कर चली गई, लेकिन बाद में परिजन के मनाने पर वापस आ गई। घटना की अब सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है।

पति ने क्यों लिया ये फैसला

पति-पत्नी के बीच विवाद जारी रहा जिसके बाद बुद्धीराम ने अवधेश के साथ फूलमती की शादी कराने का फैसला किया। परिजन के अनुसार, मंगलवार को अशरफपुर गांव में एक शिव मंदिर में स्थानीय लोगों की उपस्थिति में विवाह संपन्न कराया गया, जिसमें बुद्धीराम भी शामिल हुआ। बुद्धीराम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उसने 21 साल पहले फूलमती से अपनी मर्जी से शादी की थी, लेकिन अब उसकी इच्छा उसके साथ रहने की नहीं थी।

उसने कहा, “मैं परिवार में रोज-रोज का विवाद नहीं चाहता था। इसलिए मैंने उस शख्स से उसकी शादी कराने का फैसला किया, जिसके साथ वह रहना चाहती है।” पुलिस ने कहा कि उसे इस घटना के संबंध में कोई शिकायत नहीं मिली है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, तीनों व्यक्ति निषाद समुदाय से हैं।