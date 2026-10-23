‘जब लॉटरी लगेगी तो क्या होगा…’ अक्षय कुमार की फिल्म मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी का यह खाना आपने जरूर सुना होगा। गाने का लिरिक्स यही बताते हैं कि जब किसी व्यक्ति की लॉटरी लग जाती है तो उस पर छप्पड़ फाड़ पैसा आ जाता है। हालांकि ऐसी किस्मत सिर्फ किस्मत के धनी व्यक्ति की ही होती है। अमेरिका के वर्जीनिया राज्य में एक महिला के साथ कुछ ऐसा ही हुआ जहां एक महिला के लिए पति का दिया गया मामूली-सा तोहफा जिंदगी का यादगार सरप्राइज बन गया।

दरअसल, पति ने पत्नी को गिफ्ट के तौर पर दो लॉटरी टिकट दिए थे। महिला ने जब उनमें से एक टिकट को स्क्रैच किया तो उसकी किस्मत चमक उठी। टिकट पर 577,777 डॉलर यानी करीब 5 करोड़ रुपये की ईनामी राशि निकली। महिला की लॉटरी की खबर सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अब वायरल हो गई है।

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कहां का है यह मामला?

करीब 5 करोड़ रुपये की लॉटरी जीतने वाली महिला ने अब इन पैसों से दुनिया घूमने और कई और एक्सपीरियंस लेने की इच्छा जताई है। वर्जीनिया लॉटरी अधिकारियों के मुताबिक, यह मामला अमेरिका के बेडफोर्ड काउंटी में रहने वाले एक कपल का है। महिला के पति ने वर्जीनिया के फॉरेस्ट इलाके में वॉटरलिक रोड स्थित क्विक-ई फूड्स स्टोर से गोल्ड 7s स्क्रैच-ऑफ गेम के दो लॉटरी टिकट खरीदे थे। घर लौटने के बाद उन्होंने दोनों टिकट एक टेबल पर रखे और अपनी पत्नी को बताते हुए कहा कि ये उनके लिए एक तोहफा हैं।

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टिकट स्क्रैच करते ही खुल गई किस्मत

पति की ओर से दिया गया यह गिफ्ट देखने में सामान्य था, लेकिन इसके पीछे छिपी किस्मत का अंदाजा दोनों में से किसी को नहीं था। महिला ने अपने पति के दिए टिकटों को स्क्रैच करके अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। जब उसने टिकट पर लिखे नंबरों को स्क्रैच किया तो पता चला कि वह गेम का सबसे बड़ा इनाम जीत चुकी है। टिकट पर 577,777 डॉलर (करीब 5 करोड़ रुपये) का टॉप प्राइज निकला।

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जीत की रकम से घूमने का है इरादा

इतनी बड़ी रकम जीतने के बाद महिला से जब आगे की प्लानिंग के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि वह इन पैसों का कुछ हिस्सा घूमने पर खर्च करना चाहती है। घूमने के अलावा कई अन्य प्रकार के अनुभव भी लेना चाहती है।

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दिल्ली के जंतर-मंतर पर ट्रांसजेंडर को हिरासत में लेने से पहले एक महिला पुलिस अधिकारी ने चुपचाप दूर ले जाकर उसके जेंडर (लिंग) का पता किया। महिला अधिकारी के इस कदम की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ की जा रही रही है, चलिए बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल, दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक महिला पुलिस अधिकारी और एक ट्रांसजेंडर प्रदर्शनकारी के बीच हुई शांत बातचीत ने सोशल मीडिया लोगों का ध्यान खींचा है, अधिकारी के इस बातचीत को बहुत ही समझदारी और शालीनता से संभालने की तारीफ हो रही है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…