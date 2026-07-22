मध्य प्रदेश से एक अजीबो गरीब खबर सामने आई है, यहां कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे एक पति ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि पत्नी ने मुश्किल समय में उसे छोड़ दिया और बिना कानूनी तलाक लिए ही दूसरी शादी कर ली। अब कोर्ट ने महिला के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है और गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

दोनों ने की आर्य समाज मंदिर में की थी लवमैरिज

इंदौर के रहने वाले आकाश जाट की मुलाकात इंस्टाग्राम के ज़रिए रतलाम की साक्षी नाकुम से हुई। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने 20 नवंबर 2022 को इंदौर के एक आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। इसके बाद दोनों परिवारों की सहमति से 13 दिसंबर 2022 को उनकी शादी हुई।

शादी के कुछ ही महीनों बाद बीमारी का पता चला

शादी के कुछ ही दिनों बाद आकाश की तबीयत बिगड़ने लगी। इलाज और जांच के लिए उन्हें गुजरात के वडोदरा ले जाया गया। 10 अप्रैल, 2023 को वहां हुई जांच में पता चला कि उन्हें कैंसर है। आकाश का आरोप है कि बीमारी का पता चलने के बाद उनकी पत्नी का व्यवहार बदल गया, जिससे उनके रिश्ते में दरार आ गई।

तुम मर गए तो मेरा क्या होगा?

आकाश का यह भी आरोप है कि उनकी पत्नी ने उन्हें ठीक उस समय छोड़ दिया जब उन्हें किसी साथी के सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उनका कहना है कि पत्नी ने साफ-साफ कहा, “वैसे भी तुम कल मरने वाले हो; तब मेरा क्या होगा?” इस घटना के बाद दोनों के रिश्ते और बिगड़ गए। जब ​​आकाश का कैंसर का इलाज चल रहा था, तब उनकी पत्नी ने पुलिस स्टेशन में उनके ख़िलाफ़ मारपीट की शिकायत दर्ज कराई।

आकाश को पता चला कि उसकी पत्नी ने 10 जून, 2024 को छतरपुर के एक युवक से शादी कर ली थी, जबकि तलाक की अर्ज़ी अभी भी कोर्ट में लंबित थी। यह भी पता चला कि उनकी एक बेटी भी है। इसके बाद आकाश ने ज़रूरी दस्तावेज़ और सबूत इकट्ठा किए और अपने वकील रजनीश शर्मा के ज़रिए कोर्ट में अर्ज़ी दायर की। सबूतों पर संज्ञान लेते हुए, कोर्ट ने महिला के ख़िलाफ़ मामला दर्ज करने का आदेश दिया और उसके लिए गिरफ़्तारी वारंट जारी किया। देखना है आगे क्या जानकारी सामने आती है।

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