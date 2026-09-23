Smriti Irani Video Ganpati Visarjan Tradition: जब शहर डीजे की धुन और दिखावटी झांकियों की चकाचौंध में खो गए हैं, तब कोंकण ने अपने बप्पा की विदाई की सैकड़ों साल पुरानी निर्मल परंपरा को आज भी दिल से सहेज कर रखा है! रत्नागिरी के चिपलून स्थित ऐतिहासिक गोवलकोट किले पर ग्रामीणों ने एक साथ आकर 120 से अधिक गणेश मूर्तियों को सिर पर लेकर अनुशासित कतार में किया गया विसर्जन संस्कृति की असली परिभाषा बताता है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस मनोरम समारोह का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। बिना किसी दिखावे के भक्ति और एकता का यह अनुपम संगम देखकर पूरे देश से कोंकण की इस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की सराहना हो रही है। शहरों की चकाचौंध और शोर-शराबे से परे जाकर कोंकण ने आज तक अपनी गणेशोत्सव की मूल संस्कृति, श्रद्धा और पवित्रता को प्राणपण से संभाले रखा है।

इसी समृद्ध और सदियों पुरानी लोक परंपरा का एक भावुक रूप हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने ‘X’ (ट्विटर) हैंडल से शेयर किया है, जो फिलहाल सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है।

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ऐतिहासिक किले की गवाही में 100 से अधिक मूर्तियों का विसर्जनरत्नागिरी के चिपलून में गोवलकोट के ऐतिहासिक किले पर ग्रामीण एक साथ आते हैं और लाडले बप्पा को अत्यंत भक्तिभाव से विदाई देते हैं। 120 से अधिक बप्पा की मूर्तियों को सिर पर लेकर, अनुशासित कतार में पानी में उतरते ग्रामीण और उनका बनाया हुआ घेरा… इस विसर्जन समारोह के मनोरम दृश्य स्मृति ईरानी ने शेयर किए हैं।

उन्होंने इस वीडियो के साथ “अगले साल फिर आना, बप्पा!” इन मराठी शब्दों में अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कोंकण की इस अनोखी परंपरा की तारीफ की है।तिलक की सोच वाले असली सार्वजनिक गणेशोत्सव के दर्शनलोकमान्य तिलक ने समाज में एकता और भाईचारा बनाने के लिए जिस सार्वजनिक गणेशोत्सव की नींव रखी थी, उस सोच का जीवंत रूप इस समारोह में देखने को मिलता है।

आज के आधुनिक दौर में डीजे और दिखावटी झांकियों की संस्कृति को किनारे कर; रात भर चलने वाली भजन की रातें, मोदकों का स्वाद और शास्त्रों के अनुसार किए जाने वाले आयोजन आज भी कोंकण के गांवों में उतनी ही निष्ठा से निभाए जाते हैं।स्मृति ईरानी की इस पोस्ट के बाद देश-विदेश के नेटिजन्स ने कोंकण की इस सांस्कृतिक धरोहर पर तारीफों की बौछार कर दी है। अपनी मूल परंपरा और संस्कृति को सहेज कर त्योहार मनाने का असली मजा क्या होता है, यही इस गोवलकोट के सामूहिक विसर्जन समारोह ने दिखा दिया है।

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उज्जैन के खड़े हनुमान टस से मस नहीं हुए…इस खबर की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है. इससे जुड़े वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। चलिए बताते हैं कि माजरा क्या है, जब सड़क चौड़ी करने के प्रोजेक्ट के रास्ते में कोई ऐसी मूर्ति आ जाए जिसे हटाया न जा सके, तो क्या होता है? उज्जैन में कर्मचारियों ने मंदिर का ढांचा तो गिरा दिया है, लेकिन ‘खड़े हनुमान’ की मूर्ति को हटाने की बार-बार की कोशिशें नाकाम रही हैं। अब भक्त इसे ईश्वरीय संकेत मान रहे हैं, कई लोग इसे चमत्कार बता रहे हैं। कई का कहना है कि हनुमान जी अपना स्थल नहीं बदलना चाहते हैं जबकि अधिकारी विशेषज्ञों की मदद ले रहे हैं। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…