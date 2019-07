Huma Qureshi trolled: क्रिकेट विश्वकप में रविवार को खेले गए भारत और इंगलैंड के बीच मैच खेला गया। मैच में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। इस विश्वकप में ये भारत की पहली हार है। हालांकि पूरे एशिया उपमहाद्वीप की नजर इस मैच पर टिकी थी। दरअसल अगर भारत ये मुकाबला जीत जाता तो पाकिस्तान को सेमीफाइनल्स में जगह मिल जाती। शायद इसीलिए कुछ लोग भारत की हार नहीं पचा पा रहे। सोशल मीडिया में जहां कुछ लोग टीम इंडिया के खिलाड़ियों को ट्रोल कर रहे तो वहीं कुछ लोग टीम की जर्सी को हार का कारण बता रहे हैं। ऐसा करने वालों में आम से लेकर खास तक शामिल हैं। दरअसल रविवार के मुकाबले में टीम इंडिया की जर्सी में बदलाव किया गया था। जो नई जर्सी थी वो नीले और नारंगी रंग की थी। लोग इसे भगवा जर्सी बताते हुए हिंदू धर्म और जयश्री राम के नारों से जोड़ कर सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे थे।

टीम की हार के बाद फिल्म एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने भी टीम की जर्सी को लेकर एक ट्वीट किया। इस ट्वीट पर लोग उन्हें ही ट्रोल करने लगे। हुमा ने लिखा था- मैं अंधविश्वासी तो नहीं हूं लेकिन क्या टीम उसी पुरानी जर्सी में खेल सकती है।

Not superstitious at all .. but can we please have the Blue jersey back .. enough said

