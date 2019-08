सोशल मीडिया पर हिंदी समाचार चैनल न्यूज 24 का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देख लोग अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। दरअसल इस वायरल वीडियो में चैनल के स्टूडियो में एक डिबेट शो में हिस्सा लेने पहुंचे पंडित अजय गौतम ने मुस्लिम एंकर को देख कर अपनी आंखें बंद कर ली। डिबेट में पैनलिस्ट के तौर पर पहुंचे अजय गौतम ‘हम हिंदू’ संस्था के फाउंडर हैं। उन्होंने अपनी आंखें इसलिए हाथों से ढंक ली क्योंकि एंकर का नाम सउद मोहम्मद ख़ालिद था जो कि मुस्लिम समाज से संबंध रखते हैं।

इस वीडियो में दिख रहा है कि न्यूज 24 के वरिष्ठ एंकर संदीप चौधरी अपने डिबेट शो को समाप्त करते हुए कहते हैं – अब हमारी एक और खास पेशकश देखिए..हमारे सहयोगी खालिद के साथ। खालिद..अजय गौतम तुम्हें देखेंगे नहीं, तुम खालिद हो तो ये अपनी आंखों पर पट्टी लगा लेंगे, क्योंकि खालिद न्यूज कास्ट कर रहा है। पर आप (खालिद) करिए… इनकी चिंता मत कीजिए।

देखते ही देखते ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया में वायरल हो गया। लोग पंडित अजय गौतम के इस व्यवहार पर उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि ऐसी छोटी मानसिकता वाले लोगों को चैनल पर बुलाया ही क्यों जाता है। वहीं कुछ यूजर्स ने लिखा कि ऐसी हरकत करने के बाद अजय गौतम को धक्का देकर वहां से भगा क्यों नहीं दिया गया।

सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद न्यूज 24 की प्रमोटर अनुराधा प्रसाद ने भी अजय गौतम के इस हरकत की निंदा की। अनुराधा प्रसाद ने लिखा- अजय गौतम के अनुचित और निंदनीय व्यवहार से सदमे में हूं। पत्रकारिता की नैतिकता ऐसी भद्दी आवाज़ों और इशारों को मंच देने की अनुमति नहीं देती है। इस हरकत को देखते हुए न्यूज 24 ने अजय गौतम को अपने स्टूडियो में आगे से आमंत्रित नहीं करने का फैसला किया है।

we at the newsroom of @news24tvchannel are in shock at the inappropriate & condemnable behaviour of Mr Ajay Gautam . Ethics of journalism do not allow to give platform to such devisive voices & gestures . @news24tvchannel has decided not to invite Mr Ajay Gautam to its studio .

— Anurradha Prasad (@anurradhaprasad) August 1, 2019