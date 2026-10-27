अरनब, बिपरजॉय, मोचा, फानी…जैसे नाम सुनकर लगता है जैसे किसी इंसान या जगह के नामों की बात हो रही हो, लेकिन असल में ये उन खौफनाक चक्रवातों (Cyclones) के नाम हैं जो समुद्र में तबाही मचाने आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि तूफान आने से पहले ही उनका नाम कैसे तय हो जाता है? इन तूफानों का नामकरण कौन करता है और किस देश की कब बारी आती है? तबाही मचाने वाले इन तूफानों के नाम तय करने के पीछे क्या कोई वैज्ञानिक कारक या परंपरा जिम्मेदार होती है? इन तूफानों के नामकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रणाली कैसे काम करती है। जानते हैं तूफानों के नाम रखने का यह दिलचस्प गणित!

बंगाल की खाड़ी में कुछ दिनों पहले साइक्लोन आया जिसका नाम अरनब रखा गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, 26 अक्टूबर 2026 को यह चक्रवात बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया था। तूफान आया तो आया लेकिन इस तूफान का नाम अरनब क्यों रखा गया? और भविष्य में होने वाले तूफान को किस नाम से जाना जाएगा ये कौन तय करेगा।

तूफानों का नाम कैसे और कौन तय करता है?

आपको बता दें कि चक्रवातों के नाम रखने के पीछे एक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था काम करती है। इन तूफानों का नामकरण किसी एक इंसान की मर्जी से नहीं रखा जाता, बल्कि इसकी पहले से लिस्ट बनाई जाती है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के मुताबिक देश के अलग अलग हिस्सों में चक्रवातों को नाम देने का सबसे बड़ा उद्देश्य चेतावनियों को आसानी से लोगों तक पहुंचाना और आपदा के समय भ्रम से बचना है।

चक्रवात अरनब का नाम कैसे पड़ा?

बंगाल की खाड़ी में तबाही मचाने वाले साइक्लोन अरनब का नाम बांग्ला देश ने सुझाया है। आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बनने वाले चक्रवातों के नाम तय करने के लिए 13 सदस्य देशों की एक सूची है जो इन तूफानों के नाम तय करती है। बात करें इन सदस्य देशों की तो इसमें भारत, बांग्लादेश, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन शामिल हैं।

साइक्लोन के नाम रखने का चलन क्यों है?

साइक्लोन का नाम रखने का मकसद उनकी पहचान को मजबूत और आसान बनाना है। जब एक ही समय में कई तूफान सक्रिय होते हैं, तब उनके बीच अंतर करना काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसी परेशानी को दूर करने के लिए चक्रवातों को छोटे और आसानी से याद रहने वाले नाम दिए जाने लगे। तूफानों के नाम रखने से मौसम विभाग से लेकर प्रशासन, मीडिया और आम लोगों के बीच इन साइक्लोन से जुड़ी जानकारी साझा करना आसान हो जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार नाम ऐसे होने चाहिए जिन्हें आसानी से बोला और याद रखा जा सके। वे अलग-अलग भाषाओं में अनुचित अर्थ न रखते हों और दूसरे नामों से अलग पहचान रखते हों। हालांकि चक्रवातों के नाम किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं रखे जाते।

चक्रवातों के नाम रखने का नियम क्या है?

दुनिया के अलग-अलग क्षेत्रों में चक्रवातों के नाम रखने की व्यवस्था अलग हो सकती है। इस व्यवस्था में भारत समेत 13 देश अपने-अपने नाम सुझाते हैं। ये नाम पहले से तय सूची में शामिल रहते हैं। किसी चक्रवात को नाम देने की तैयारी उसके समुद्र में बनने और निर्धारित तीव्रता तक पहुंचने पर ही की जाती है। साइक्लोन का नाम तय करते समय उसकी लंबाई, उच्चारण में आसानी, अलग-अलग भाषाओं में इसका अर्थ और विशेषता जैसे पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है।

अरनब के बाद आने वाले तूफानो का क्या होगा नाम

बंगाल की खाड़ी में तबाही मचाने वाले अरनब तूफान के बाद जो तूफान अब भविष्य में आएंगे उनके नामों की भी एक लिस्ट पहले से तैयार की जा चुकी है जिसमें

मुरासु (Murasu) जिसका नाम भारत ने दिया है।

अकवान (Akvan) का नाम ईरान ने दिया है।

कानी (Kaani) नाम मालदीव का दिया हुआ है।

न्गामन्न (Ngamann) का नाम म्यांमार ने दिया है।

सेल (Sail) का नाम ओमान से दिया गया है।

सहाब (Sahab) पाकिस्तान

लुलु (Lulu) को कतर ने

गजीर (Ghazeer) का नामकरण सऊदी अरब ने किया

गीगम (Gigum) का श्रीलंका ने

थियान्योट (Thianyot) का नाम थाईलैंड ने दिया।

अफूर (Afoor) का नाम संयुक्त अरब अमीरात ने दिया

डिक्सम (Diksam) का यमन

ये सभी नाम भविष्य में होने वाले चक्रवात के हैं। इस लिस्ट में शामिल नामों का इस्तेमाल एक बार होने के बाद दोबारा नहीं होगा। दुनिया के दूसरे क्षेत्रों में नामों की सूची और उन्हें दोबारा इस्तेमाल करने के नियम अलग हो सकते हैं। इस तरह तूफान अरनब का नाम और आने वाले तूफानों के नाम का नामकरण करने में एक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था काम करती है। नामों का यह सिस्टम मौसम संबंधी चेतावनियों को स्पष्ट बनाने और आपदा के समय लोगों तक जरूरी जानकारी पहुंचाने में मदद करता है।

डिस्क्लेमर: तूफान की ताजा स्थिति और मौसम संबंधी चेतावनियों के लिए IMD की आधिकारिक जानकारी देखें।