म्यांमार के टौंगयि शहर में हर साल मशहूर हॉट एयर बैलून को हवा में उड़ाया जाता है। इस मौके को म्यांमार में एक पर्व की तरह मनाया जाता है। इस पर्व को देखने के लिए हजारों लोग जमा होते हैं। लेकिन साल 2018 में हॉट एयर बैलून उड़ाने का ये त्योहार एक दुर्घटना का शिकार हो गया। दरअसल आतिशबाजी लेकर हवा में उड़ता हुआ गर्म हवा का गुब्बारा जमीन से 300 फीट ऊपर जाकर फट गया। हवा में जोरदार धमाके बाद जलती हुई आतिशबाजी भीड़ के ऊपर गिरने लगी। इस हादसे में कई लोगों को गंभीर चोटें आईं हैं।

बता दें कि साल 2018 में ये पर्व बीते शनिवार (17 नवंबर, 2018) को मनाया गया। दक्षिणी शान प्रदेश के टौंगयि शहर में ये हादसा हुआ। त्योहार कमिटी के मुताबिक, बैलून में करीब 50 किलो आतिशबाजी थी। ये गुब्बारा डाट-खाई टीम का था। आतिशबाजी लेकर ऊपर जा रहे गर्म हवा के गुब्बारे में किसी तरह से सुरक्षित दूरी पर पहुंचने से पहले ही आतिशबाजी में आग लग गई। इसके बाद 50 किलो जलते हुए पटाखे हवा से नीचे खड़े हजारों लोगों की भीड़ पर गिरने लगे।

Nine people were injured in Myanmar after this hot air balloon filled with fireworks exploded onto a crowd at an annual festival.

