हांगकांग की एक महिला ने अपनी भारतीय घरेलू सहायिका का घर बनाने का सपना पूरा करने लिए अपनी जान लगा दी। जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुए लोगों ने कहा कि सच में इस मालकिन ने तो दिल ही जीत लिया। इस मालकिन ने भारतीय मेड का घर खरीदने का सपना पूरे करने के लिए फंडरेज़र शुरू किया है। जिसका मकसद उस महिला को अपना घर बनाने में मदद करना था। उस घरेलू सहायिका को एक परिवार ने गोद लिया था जिन्होने सालों तक कथित तौर पर उसका आर्थिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया।

अबीर तबाखी ने मरियम के लिए GoFundMe कैंपेन शुरू किया, मरियम अपने मिलनसार स्वभाव और खाने-पीने से जुड़े वीडियो के ज़रिए इंस्टाग्राम पर 20,000 से ज़्यादा लोगों के बीच लोकप्रिय हो चुकी हैं। फंडरेज़र के दौरान, अबीर ने मरियम को अब तक मिले सबसे निस्वार्थ लोगों में से एक बताया, लेकिन यह भी कहा कि सोशल मीडिया से दूर उनकी ज़िंदगी कहीं ज़्यादा मुश्किल रही थी।

गोद लेने वाले परिवार ने किया प्रताड़ित

मरियम को पांच साल की उम्र में गोद लिया गया था और सालों तक उनसे घर के काम करवाए गए, जबकि आरोप है कि उन्हें सही देखभाल से भी वंचित रखा गया। अबीर ने लिखा कि मरियम के परिवार ने बार-बार आर्थिक रूप से उसका फ़ायदा उठाया या तो वे उसकी कमाई ले लेते थे या फिर यह कहकर पैसे ले लेते थे कि वे उधार ले रहे हैं और बाद में लौटा देंगे। उसने यह भी कहा कि जब मरियम से कोई गलती होती थी, तो उसे सही रास्ता दिखाने के बजाय सज़ा दी जाती थी। उसे सालों तक मानसिक और शारीरिक शोषण का सामना करना पड़ा, जिसमें उसके रूप-रंग और त्वचा के रंग को लेकर की गई बुरी बातें भी शामिल थीं।

सिंधु जल समझौता रद्द होते ही पाक फौज में हाहाकार! पानी के लिए आपस में भिड़े सैनिक, Video देख दंग हैं भारतीय

उस स्थिति से निकलने के बाद मरियम के पास रहने के लिए अपना कोई घर नहीं बचा। अबीर ने बताया कि मरियम अभी हांगकांग में अपने परिवार के साथ रह रही है, लेकिन उसे अब भी मेडिकल बिल चुकाने हैं और मदद के लिए उसके पास बहुत कम लोग हैं। अबीर ने बताया कि मरियम की चाहत बहुत सीधी-सादी थी, एक ऐसा घर हो जहां वह सुरक्षित महसूस कर सके, आराम कर सके और अपनी शर्तों पर ज़िंदगी जी सके।

कैंपेन के ज़रिए जमा हुआ 47 लाख

फंडरेज़र ने यह भी बताया कि मरियम के पास बहुत कम या न के बराबर बचत थी, क्योंकि जब उनके पति एक लाइलाज बीमारी से जूझ रहे थे, तब वह उनके इलाज का हर महीने का खर्च उठाती रही थीं। इन सबके बावजूद, अबीर ने उन्हें एक ऐसी महिला बताया जो हर दिन सकारात्मकता और दयालुता के साथ सामने आती थीं। इस कैंपेन के ज़रिए अब तक £3,688 (लगभग ₹47 लाख) जमा हो चुके हैं। यह रकम उन लोगों ने दी है जो मरियम की आर्थिक आज़ादी और अपने घर के सपने को पूरा करने की यात्रा में उसका साथ दे रहे हैं।

हालांकि, बाद में इस फंडरेज़र से जुड़ी एक और मुश्किल सामने आई। एक अपडेट में तबाखी ने बताया कि मरियम के परिवार वालों को इस कैंपेन के बारे में पता चल गया है। वे कथित तौर पर उनके वीडियो पर नफ़रत भरे कमेंट कर रहे हैं, मरियम को “धोखेबाज़” और “भिखारी” कह रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे डोनेशन न दें।

Instagram पर 80s फोटो ट्रेंड वायरल, ChatGPT के इन प्रॉम्प्ट्स से पाएं रेट्रो बॉलीवुड लुक

इतने विरोध के बावजूद, अबीर ने कहा कि मरियम ने डटे रहने और बेहतर भविष्य के लिए संघर्ष जारी रखने का फ़ैसला किया है। अबीर तबाखी ने अपडेट में लिखा, “दुर्भाग्य से उसके परिवार वालों को उसके फंडरेज़र के बारे में पता चल गया है और वे लगातार हमारे वीडियो पर नफ़रत भरे कमेंट कर रहे हैं।” साथ ही उन्होंने समर्थकों की दयालुता और उदारता के लिए उनका शुक्रिया भी अदा किया। आप इस मकान मालकिन के बारे में क्या कहना चाहेंगे।

यह भी पढ़ें- iPhone का जादू! 17 Pro रिपेयर कराने गया शख्स, दुकानदार ने थमा दिया iPhone 18 Pro, फिर जो हुआ वह कमाल हो गया

iPhone 18 Pro: किस्मत कभी भी पलट सकती है, ऐसा ही कुछ एक बंदे के साथ हुआ। जब वह अपने खराब हो चुके iPhone 17 Pro ठीक कराने मोहल्ले की मोबाइल रिपेयर शॉप पर गया। उसने सोचा कि दो-तीन हजार लगेंगे और फोन ठीक हो जाएगा, मगर दुकान वाले ने कहा कि यह फोन अब ठीक नहीं हो सकता है। “भाई साहब, ये ठीक होने लायक नहीं रहा… इतना सुनते ही शख्स का चेहरा लटक गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि शख्स का चेहरा खिल गया। दरअसल, दुकान वाले ने काउंटर से फोन का डब्बा निकाला और बोला ये लो नया वाला ले जाए। बता दें कि उस डब्बे के अंदर का फोन बिल्कुल iPhone 18 Pro जैसा था जो कल रात ही लॉन्च हुआ है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें-