सिलिकॉन वैली में नौकरी की तलाश करने के लिए एक युवक ने अजीबोगरीब तरीका अपनाया। यह युवक अपना रिज्यूम लेकर एक ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा हो गया और आने – जाने वाले लोगों से नौकरी देने की गुहार लगाने लगा। दिलचस्प बात यह है कि इस युवक के पास अब नौकरी के लिए ऑफरों की भरमार है। 26 साल के डेविड कैसारेज एक वेब डेवलपर हैं। उन्होंने Texas A&M University से ग्रेजुएशन किया है। जिस वक्त वो सिग्नल पर हाथों में एक तख्ती लेकर खड़े थे जैसमिन स्कोफिल्ड नाम की एक महिला ने उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर डाली। इस तख्ती पर लिखा था – बेघर, नौकरी के लिए भूखा, एक रिज्यूम ले लिजिए।ट्विटर पर तस्वीर पोस्ट करते हुए इस महिला ने लिखा- बेघर, सफलता के लिए भूखा, हाथों में रिज्यूम लिए हुए। अगर कोई सिलिकॉन वैली में इनकी मदद करता है तो वाकई यह लाजवाब होगा।

देखते ही देखते यह ट्वीट वायरल हो गया। दुनिया में कई लोगों ने इस शख्स को रिज्यूम लेकर ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े देखा। कई यूजर्स ने उसकी जमकर प्रशंसा की। इतना ही नहीं जल्दी ही इस ट्वीट पर गूगल और नेटफ्लिक्स जैसी बड़ी कंपनियों की भी नजर पड़ी। इन कंपनियों ने इस शख्स को नौकरी का ऑफर दिया है। इस युवक के पास अब 200 अलग-अलग कंपनियों से नौकरी के ऑफर आए हैं।

Today I saw this young homeless man asking for people to take a resume rather than asking for money. If anyone in the Silicon Valley could help him out, that would be amazing. Please RT so we can help David out! pic.twitter.com/ewoE3PKFx7 — FullMakeup Alchemist (@jaysc0) July 27, 2018

Silicon Valley is a double edged sword. Where it has helped many be successful at the same time many have become homeless or are having a difficult time to survive. I feel this man’s pain. — Zubair Maqsood (@ZubairMaqsood11) July 28, 2018

Thank you for using your platform to help other. I KNOW you’ve changed this man’s life!!! I wanna be like you when I grow up pic.twitter.com/eOdpvljtOn — #BaptizeMeAlbum (@CarringtonKelso) July 28, 2018

You took some time out of your day and completely changed this mans life. I’m so glad you came across him and shared. I wish nothing but the best for you both — devils lettuce (@wtfdurko) July 28, 2018

My father is a regional manager for a software company in Sunnyvale. I’ll forward his information and hopefully we can work something out ☺️ — Gisel Adame (@GiselJAdame) July 28, 2018



कई लोगों ने इस शख्स की मदद करने वाली महिला का भी शुक्रिया कहा। जानकारी के मुताबिक यह शख्स पहले ऑस्टिन में नौकरी करता था। बेहतर नौकरी की तलाश में वो कैलिफोर्निया चला आया। इस शख्स का कहना है कि उसने यह सब पैसों के लिए नहीं किया बल्कि उसे नौकरी की शख्त जरूरत है क्योंकि उसके पास रहने के लिए घर तक नहीं है। किराये का पैसा नहीं दे पाने की वजह से वो बेघर है और अपनी कार में रहता है।

