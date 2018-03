राहुल गांधी का ट्वीट- होली पर जाकर नानी को सरप्राइज दूंगा, लोग बोले- जब बता दिया तो सरप्राइज कैसा

कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी ने देशवासियों को होली की बधाई दी है। राहुल ने ट्विटर पर लिखा, ”आप सभी को होली की शुभकामनाएं। उमंग से त्‍योहार मनाइए।” उन्‍होंने यह भी बताया कि इस सप्‍ताहांत वह इटली जा अपनी नानी से मिलने वाले हैं। राहुल ने लिखा, ”मेरी नानी 93 साल की हैं। यह सबसे दयालु आत्‍मा है। इस होली सप्‍ताहांत में, मैं उन्‍हें सरप्राइज करूंगा। मैं उन्‍हें गले लगाने के लिए बेकरार हूं।” गांधी ने पिछले साल 19 जून को अपना जन्‍मदिन भी दादी पाओला माइनो के साथ मनाया था। इसका मतलब यह है कि जब 3 मार्च को त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, जब राहुल विदेश में होंगे।

राहुल गांधी के इटली जाने की खबर पर ट्विटर यूजर्स की प्रतिक्रिया मजेदार रही। होली का मौका होने की वजह से लोग चुटकी लेने से नहीं चूके। नरेंद्र शर्मा नाम के शख्‍स ने लिखा, ”2019 के बाद वही हमेशा के लिए रहना है।” कई यूजर्स ने यह भी पूछा कि आप ट्विटर पर बताकर कैसे सरप्राइज दे रहे हैं।

My Nani is 93. She’s the kindest soul ever. This Holi weekend, I’m going to surprise her! I can’t wait to give her a hug…. #HappyHoli to all of you. Have a joyful celebration..

U surprise her by announcing it on twitter..wah yaar

सौरभ ने लिखा, ”पहली बात आपको होली पर इटली जाना है, ठीक है। दूसरी, जब आप किसी को सरप्राइज विजिट देने जा रहे हो, तो आप ट्विटर पर पूरी दुनिया को नहीं बताते। तीसरी, आप और आपके परिवार को हैप्‍पी होली, क्‍योंकि बुरा न मानो होली है।”

1st, you wish to fly to Italy on Holi, thats ok. 2nd, when you give surprise visit to anyone, you don't announce to whole world on Twitter. 3rd, wish you & family a Happy Holi, kyunki bura naa maano holi hai

चिंतन शाह ने लिखा, ”ट्विटर पर बोलकर कौन सरप्राइज देता है।”

And Please never came back from your Nanighar !!

Rahulji, In Indian tradition, we go to our native place on Holi and celebrate with friends and family. If we cannot go we celebrate with friends and family where we live.

Is India not your native place? Or are you running away from celebrating Holi? Dharm-Bhrasth!

