अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा ने ऐलान किया कि कोई भी हिंदू यदि मुस्लिम लड़की के साथ शादी करता है तो उसे 2.5 लाख रुपया, छह महीने तक खाना-पीना और रहने की सुविधा के साथ सुरक्षा भी उपलब्ध करवायी जाएगी। एक बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए मोर्चा के प्रवक्ता ने कहा कि, “आज एक अहम बैठक किया गया। इस बैठक के बाद यह आधिकारिक घोषणा की जा रही है कि जो भी हिंदू समाज का व्यक्ति, हिंदू धर्म का व्यक्ति, चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र, यदि मुस्लिम लड़की से शादी करता है तो वह अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के किसी भी जिला कार्यालय में जाकर 2.5 लाख का चेक ले सकता है। उनके छह महीने का रहने-खाने का खर्चा और सुरक्षा का जिम्मा हिंदू युवा मोर्चा लेगा। साथ-साथ हम आज से एक अभियान चालू करेंगे। भारत के हर हिंदू के घर में एक तलवार और एक भगवा झंडा देंगे। समय आने पर उसका भरपूर उपयोग किया जाएगा। संगठन, देश, धर्म और राष्ट्र रक्षा के लिए उनको तैयार किया जाएगा।”

#JaiSriRam If you marry a Muslim Girl, you get Rs 2.5 Lacs plus 6 month’s food and accommodation with security.. Love Jihad anyone!! pic.twitter.com/E7aXSKTyVq — AB (@Beingmazeem) August 13, 2018

अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा के इस ऐलान पर लोगों ने कई तरह की प्रतिक्रिया दी है। कुछ ने कहा कि भाई चेक तो दे दोगे, बाउंस तो नहीं करेगा न? किसी ने पूछा कि इस चेक पर इनकम टैक्स तो नहीं लगेगा न? एक ने कहा कि हो सकता है इसमें भी स्कैम हो।

Bhai

2.5 lacs ka cheque bounce to nahi hoga na?

Ispar income tax to nahi lagega na?

Agar shadi ke bad biwi beef mange to kya karna?

Biwi ko Jagannath Puri jaisi jagaho par pravesh milega?

6 mahine baad phir shadi karu to phir 2.5 lacs milenge?#JaiSriRam https://t.co/WbhgRmSYCh — Not that Jaspal Bhatti (@Bit_2_close) August 13, 2018

Bilkul Rojgar hai bhai. Mai bhi har ek hindu bhai logo se vinti karta hoon ke is rojgar ka upyog kare. Har koi muslim ladki se shaadi kare. Aur dhai lakh rupye ka check collect kar le. Par Check clear hoga ya nahi iska guarantee mai nahi leta. https://t.co/hFbVw14paj — ZorSeThoko™ (@ThokoSinghSidhu) August 13, 2018

एक ने लिखा कि, “इसे सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। हिंदू-मुस्लिम तभी शादी करते हैं जब वे प्यार में होते हैं। ये लोग जो कट्टर होते हैं वो एक दूसरे के पास भी नहीं जाते।”

Arre bhai. Relax karo. Don’t take everything so seriously in life. Hindu muslim can only marry if they are in love. Yeh log jo khattar hote hai woh ek dusre ke aas paas bhi nahi jaate hai. — ZorSeThoko™ (@ThokoSinghSidhu) August 13, 2018

