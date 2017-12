टीवी एंकर मनिमेगालई मुस्लिम युवक हुसैन से शादी कर सोशल मीडिया में सुर्खियों में बनी हुई हैं। उन्होंने शादी के बाद की तस्वीर अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है। ट्विटर पर ही उन्होंने हुसैन से शादी की घोषणा की है। तस्वीर शेयर करते हुए मनिमेगालई ने लिखा, ‘हुसैन और मैंने शादी कर ली। पिता को मनाने में नाकाम रही। इसलिए यह निर्णय लिया। मुझे दृढ़ विश्वास है कि एक दिन वह (पिता) मुझे समझेंगे’ ट्वीट में उन्होंने आगे लिखा, ‘प्यार का कोई मजहब नहीं होता। आई लव यू हुसैन। जय श्री राम, अल्लाह।’ गौरतलब है कि मनिमेगालई सन नेटवर्क में एंकर हैं और एमबीए ग्रेजुएट हैं। उनकी प्रंशसकों की संख्या का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ट्विटर पर उनके एक लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। खबरों की मानें तो मनिमेगालई ने वैलेंटाइन डे पर हुसैन से विवाह किया था। हालांकि आधिकारिक तौर पर पंजीकरण 6 दिसंबर को कराया।

वहीं मनिमेगालई और हुसैन की शादी पर ट्विटर यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। एक यूजर्स ने लिखा कि अगले साल के भयानक वर्ष में क्या होता है। एक यूजर लिखते हैं कि उन्हें इतना अधिक रोमांस पसंद नहीं। जबकि एक यूजर्स दोनों के विवाह के समर्थन में लिखते हैं, ‘प्यार एक रोमांटिक प्रेम कहानी है जिसे माता-पिता नहीं समझ सकते।’ एक कमेंट में लिखा गया कि दोनों का ये नाटक अदालत तक जाएगा। एक यूजर लिखते हैं कि क्या एक इस्लामिक लड़की हिंदू लड़के से शादी करती हैं? दूसरी तरफ मिस यू अम्मा सुपरस्टार रजनीकांत की तस्वीर शेयर कर लिखते, ‘प्रति घंटे के हिसाब से बधाई।’

Hussain & Me

Got Married Today

Sudden Register Marriage.

Failed to convince my Dad, went out of Hands, hence this decision. I strongly believe that he ll understand me 1 day.

LOVE HAS NO RELIGION

I Love You Hussain

Sri Rama Jayam

Allah pic.twitter.com/qta8meT5nm

— MANIMEGALAI (@iamManimegalai) December 6, 2017