बॉलीवुड के मशहूर एक्टर जीतेंद्र के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 के तहत हिमाचल प्रदेश के न्यू शिमला में यौन शोषण का केस दर्ज हुआ है। पीड़िता ने पुलिस शिकायत में बताया कि जनवरी, 1971 में जीतेंद्र ने उनका यौन उत्पीड़न किया। चौंकाने वाली बात यह है कि जीतेंद्र के खिलाफ यह गंभीर आरोप उनकी कजिन ने ही लगाया है। पीड़िता का कहना है कि जब वह 18 साल की थी, तब जीतेंद्र ने ऐसा किया था। पीड़िता के मुताबिक, उस वक्त जीतेंद्र की उम्र 28 साल थी। वहीं, बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर के खिलाफ केस दर्ज होने की खबर सामने आने पर ट्विटर यूजर्स भी खासे हैरान हैं। कई यूजर्स ने शिकायतकर्ता पर ही सवाल उठा दिए हैं।

एक कमेंट में लिखा गया, ‘वह (पीड़िता) 47 सालों से क्या कर रही थीं।’ एक कमेंट में लिखा गया, ‘बहुत दुखद घटना। पीड़िता के साथ पूरी सहानुभूति है, लेकिन देश का कानून समझ में नहीं आ रहा है। साल 1971 में घटना घटी और साल 2018 में शिकायत दर्ज की गई।’ एक कमेंट में लिखा गया कि यह अब साबित कैसे होगा? डॉक्टर नितिन मिश्रा लिखते हैं, ‘और अब उन्हें महसूस हुआ कि शिकायत की जाए। आजकल कानून सिर्फ महिलाओं के लिए काम करता है।’ दुर्गेश लिखते हैं, ‘गए दो-चार करोड़ रुपए।’

Himachal Pradesh: Police have registered a sexual molestation case against actor Jeetendra under section 354 of IPC in New Shimla. As per the complaint of the victim, the incident took place in Shimla in January 1971, when Jeetendra sexually assaulted her.

