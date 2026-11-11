हिमाचल प्रदेश के मंडी में पैराग्लाइडिंग के दौरान एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। यहां उड़ान भर रहा एक रूसी पैराग्लाइडर अचानक हाईटेंशन बिजली की तारों में उलझ गया। वह इतनी ऊंचाई पर फंसा था कि उसे सुरक्षित नीचे उतारना बचाव दल के लिए बड़ी चुनौती बन गया। इस घटना के बाद मंडी-पधर नेशनल हाईवे के आसपास हड़कंप मच गया।

काफी ऊंचाई पर बिजली की तारों के बीच फंसे रूसी नागरिक की जान खतरे में थी। ऐसे में उसे सुरक्षित निकालने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की 16 सदस्यीय टीम ने मोर्चा संभाला। स्थानीय प्रशासन और लोगों की मदद से चलाए गए इस मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन में आखिरकार रूसी नागरिक की जान बचा ली गई।

56 मीटर की क्रेन से चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन

बिजली की हाईटेंशन तारों में पैराग्लाइडर के फंसने के बाद सबसे बड़ी चुनौती उसे सुरक्षित नीचे उतारने की थी। बचाव दल के सामने यह भी ध्यान रखना जरूरी था कि रेस्क्यू के दौरान रूसी नागरिक को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। इसके लिए 56 मीटर लंबी क्रेन की मदद ली गई। SDRF की टीम ने बेहद सावधानी के साथ बचाव अभियान चलाया और विशेष सुरक्षा इंतजामों के बीच पैराग्लाइडर को सुरक्षित निकालने की कोशिश की।

रस्सियों के साथ बेले सेफ्टी सिस्टम का भी इस्तेमाल

मंडी SDRF यूनिट के प्रभारी विनोद ठाकुर ने रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी देते हुए बताया कि बचाव अभियान के दौरान रस्सियों का इस्तेमाल किया गया। इसके साथ ही एहतियात के तौर पर बेले सेफ्टी सिस्टम (Belay Safety System) भी लगाया गया था। हाईटेंशन बिजली की तारों में फंसे होने के कारण पूरी कार्रवाई के दौरान सुरक्षा का खास ध्यान रखा गया। इस अभियान में स्थानीय प्रशासन और क्षेत्र के लोगों ने भी बचाव दल का पूरा सहयोग किया।

सुरक्षित निकाला गया रूसी नागरिक, अस्पताल पहुंचाया

काफी मशक्कत के बाद SDRF की टीम ने रूसी नागरिक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसके बाद उसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। राहत की बात यह रही कि शुरुआती तौर पर उसकी हालत ठीक दिखाई दे रही थी। वह पूरी तरह होश में था और बातचीत भी कर पा रहा था। हालांकि, उसकी वास्तविक स्वास्थ्य स्थिति के बारे में डॉक्टरों की जांच के बाद ही स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी।

SDRF की टीम ने टाला बड़ा हादसा

मंडी में हुआ यह रेस्क्यू ऑपरेशन काफी चुनौतीपूर्ण था। एक तरफ रूसी पैराग्लाइडर काफी ऊंचाई पर बिजली की हाईटेंशन तारों में फंसा था, तो दूसरी तरफ उसे सुरक्षित नीचे उतारने के लिए बेहद सावधानी बरतनी जरूरी थी। SDRF की 16 सदस्यीय टीम ने 56 मीटर लंबी क्रेन, रस्सियों और बेले सेफ्टी सिस्टम की मदद से अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया। स्थानीय प्रशासन और लोगों के सहयोग से रूसी नागरिक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस तरह समय रहते चलाए गए बचाव अभियान से एक बड़ा हादसा टल गया।

#WATCH | Mandi, Himachal Pradesh: A Russian paraglider who got entangled in high-tension electric wires along the Mandi-Padder National Highway was successfully rescued by a 16-member State Disaster Response Force (SDRF) team with the assistance of the local administration and a… pic.twitter.com/WRQTrho3mC — ANI (@ANI) November 10, 2026

घटना और बचाव अभियान के दौरान इलाके में लोगों की भारी भीड़ लगी रही। बचाव दल के कर्मचारी लगातार लोगों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील कर रहे थे, जिससे कि बचाव अभियान में कोई बाधा न आने पाए।

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असम के कामरूप जिले के डिगारू रेलवे स्टेशन के पास बुधवार की सुबह हुए ट्रेन हादसे का वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कोलकाता-सैरंग एक्सप्रेस के लोको पायलट कैबिन से इस हादसे को शूट किया गया, जिसमें हादसा रिकॉर्ड भी हुआ है। इस वीडियो में सबसे अहम बात जो सामने आई है वह यह है कि लोको पायलट ने घटना से पहले न सिर्फ ब्रेक लगाने की कोशिश की थी बल्कि इमरजेंसी ब्रेक लगाने का भी प्रयास किया था, लेकिन ब्रेक नहीं लगे थे जिसकी वजह से गाड़ी पटरी से उतर गई। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक