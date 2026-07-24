हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले से एक जाबाज हीरो की कहानी सामने आई है, जिसके बारे में जानकर आप भी कह सकते हैं कि ये ही असली हीरो हैं। असल में भूस्खलन के कारण पहाड़ी से सड़क पर अचानक लगातार पत्थर गिरने लगे। ऐसे में एक एम्बुलेंस कर्मचारी ने अपनी जान जोखिम में डालकर सात महीने के बच्चे को गोद में उठाया और भूस्खलन (लैंडस्लाइड) से पत्थर गिर रहे खतरनाक सड़क को दौड़कर पार किया। कर्मचारी ने बच्चे को अपने सीने में छिपाकर लिपता रखा था ताकि उसे कहीं से भी कोई चोट लगे, उसने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। अब कर्मचारी के इस नेक काम के लिए हर तरफ तारीफ़ हो रही है।

बचाव का यह नज़ारा 23 जून को कैमरे में कैद हुआ और निखिल सैनी ने इसे एक्स पर शेयर किया है जो अब वायरल हो गया है। इससे मॉनसून के दौरान इमरजेंसी में काम करने वालों को आने वाली चुनौतियों का पता चलता है।

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रास्ते पर बड़े चट्टान और मलबे का ढेर

वीडियो में देख सकते हैं कि भूस्खलन के बाद पहाड़ी सड़क लगभग चलने लायक नहीं रह गई थी। रास्ता बड़े-बड़े पत्थरों, चट्टानों और गंदे कीचड़ से भरा हुआ था। ऊपर की पहाड़ी बहुत अस्थिर लग रही थी, जिससे डर था कि किसी भी पल और अधिक पत्थर गिर सकते हैं। खतरे के बावजूद, फ्लोरोसेंट सेफ्टी जैकेट पहने एम्बुलेंस कर्मचारी ने बच्चे को गोद में लिया और सावधानी से उस खतरनाक इलाके को पार किया। कर्मचारी ने बच्चे को अपनी छाती से सटाकर कसकर पकड़े हुए है औऱ उन फिसलन भरे मलबे पर संभलकर आगे बढ़ रहा है, इसके बाद वह भूस्खलन के बीच तेजी से वहां से दौड़कर भाग रहा है।

जब वह दूसरी तरफ़ जा रहा था तो अन्य कर्मचारी, इमरजेंसी वर्कर और स्थानीय लोग पास ही खड़े थे और सभी लोग संभव मदद कर रहे थे। हालांकि भूस्खलन के बीच उन लोगों ने सड़क साफ़ होने का इंतज़ार नहीं किया क्योंकि इसमें उन्हें खतरा लगा, उस वक्त वहां कुछ भी हो सकता था। इसलिए उन्होंने उन्होंने फौरन वहां से निकलने का फैसला किया ताकि बच्चा जल्द से जल्द सुरक्षित पहुंच जाए।

यह वीडियो तब सामने आया है जब हिमाचल प्रदेश के कई हिस्से भारी बारिश से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। चंबा सहित पहाड़ी जिलों में बार-बार हो रहे भूस्खलन (लैंडस्लाइड) के कारण सड़कें बंद हो गई हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, सड़कों के खराब होने के कारण कई इलाकों में एम्बुलेंस कर्मचारियों और बचाव कर्मियों को अपनी गाड़ियां छोड़कर, जरूरतमंद मरीज़ों तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी पैदल तय करनी पड़ी।

लोगों ने बताया असली हीरो, हर तरफ हो रही तारीफ

इस वीडियो के सामने आने के बाद, ऑनलाइन एम्बुलेंस कर्मचारी की निस्वार्थ भावना और बहादुरी की खूब तारीफ़ हो रही है। एक यूज़र ने लिखा, “असली हिम्मत तब होती है जब आप ज़रूरत के समय दूसरों की मदद करते हैं। बच्चे की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए एम्बुलेंस कर्मचारी को सलाम। बच्चे और इसमें शामिल सभी लोगों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं।”

एक अन्य ने कहा, “हर हीरो के सिर पर कैप नहीं होती, दूसरे ने कहा “इसने इंसानियत में मेरा भरोसा फिर से जगा दिया है।” एक और यूज़र ने कहा, “वे असल में ज़िंदगी में प्रेरणा देने वाले लोग हैं, जिनकी कहानियां दूसरे लोग सुनाते हैं।” आपको यह सच्ची घटना और बच्चे की जान बचाने वाले कर्मचारी के बारे में क्या राय है।

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