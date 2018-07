मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने हाल ही में अपने एक बयान में कहा था कि ‘जब चाहूं सीएम बन सकती हूं।’ हेमा मालिनी के इस बयान के लिए उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। बता दें कि हाल ही में हेमा मालिनी राजस्थान के बांसवाड़ा में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी। इसी दौरान पत्रकारों से बात करते हुए मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि यदि मैं चाहूं तो एक मिनट में (चीफ मिनिस्टर) बन सकती हूं। लेकिन वह चीफ मिनिस्टर बनने की इच्छुक नहीं है। इसका कारण बताते हुए हेमा मालिनी ने कहा कि मुझे बंधन में रहना पसंद नहीं है। इससे मेरी आजादी छिन जाएगी। हेमा मालिनी ने कहा कि उन्हें अभी भी राजनीति के बजाए बॉलीवुड की वजह से ज्यादा पहचाना जाता है।

वहीं हेमा मालिनी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर यह काफी वायरल हो गया है और लोगों ने हेमा मालिनी को ट्रोल करना शुरु कर दिया है।

Hema Malini says she can become the chief minister of Uttar Pradesh but is not interested. Goes to show that you can take the Hema out of Basanti but you can’t take out the Basanti in Hema.#HemaMalini — Madhavan Narayanan (@madversity) July 27, 2018

Hema Malini : I can become Chief Minister in a minute. But I am not interested. Me : I can prepare Maggi in a minute, but am not interested..#HemaMalini — Tweetera (@DoctorrSays) July 26, 2018

Hema Malini said that she can becm CM anytime, But not interested. CM : Cinema Minister pic.twitter.com/nyEQtZm5Ev — Pradeep Kumar (@GudduKumarm2272) July 27, 2018

If she becomes CM of UP, She will clean ganga within a day by using Kent Purifier. #cminoneminute#HemaMalini pic.twitter.com/ErMNeKy5I5 — Himanshu Katiyar (@THEWRITERSFEELS) July 27, 2018

बता दें कि हेमा मालिनी ने साल 2003 में पहली बार संसद की सदस्यता ग्रहण की थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उन्हें राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया था। इसके बाद साल 2004 में हेमा मालिनी ने पारंपरिक रुप से राजनीति ज्वाइन की थी। साल 2010 में हेमा मालिनी भाजपा की जनरल सेक्रेटरी भी बनी। 2011 में थोड़े समय के लिए फिर से राज्यसभा पहुंची। इसके बाद साल 2014 के लोकसभा चुनावों में हेमा मालिनी मथुरा लोकसभा सीट से जयंत चौधरी को हराकर लोकसभा पहुंची। करीब 200 फिल्मों में काम कर चुकी हेमा मालिनी भारत और विदेश में करीब 1000 शो में परफॉर्म भी कर चुकी हैं।

