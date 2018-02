टीवी डिबेट में आरएसएस विचारक ने मौलाना से कहा- मारके … हड्डी तोड़ दूंगा, चैनल स्टाफ ने घसीट कर हटाया

टीवी डिबेट में विपक्षी विचारधारा की अगुआई कर रहे पैनलिस्ट्स के बीच गर्मागर्म बहस के दृश्य आम बात हैं। हालांकि, बात इतनी बढ़ जाए कि नौबत हाथापाई की आ जाए और टीवी चैनल के स्टाफ को बीच-बचाव करना पड़े, ऐसा भारतीय न्यूज चैनलों पर शायद ही देखने को मिलता है। कुछ ऐसा ही वाकया न्यूज 24 पर आयोजित टीवी डिबेट के दौरान हुआ। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में एक विधायक द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के मुद्दे पर चल रही बहस इतनी तल्ख हो गई कि नौबत लड़ाई तक की आ गई। आरएसएस विचारक संगीत रागी ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के मौलाना साजिद रशीदी से हाथापाई पर उतारू हो गए। चैनल के स्टाफ को रागी को जबरन घसीटकर मौलाना से दूर करना पड़ा। इस दौरान एंकर मानक गुप्ता भी लगातार बीच-बचाव करते रहे।

कॉमर्शियल ब्रेक के दौरान हुई घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसमें आरएसएस विचारक संगीत रागी को कुछ लोग रोकते नजर आते हैं। वह मौलाना से कहते दिख रहे हैं, ‘मार के …तेरी हड्डी तोड़ दूंगा।’ वह बार-बार मौलाना की ओर बढ़ते नजर आते हैं जबकि बाकी लोग उन्हें रोक रहे हैं। वहीं, मौलाना कहते हैं, ‘मेरे सब्र का पैमाना टूट जाएगा। …सब लोग गवाह हैं, इस बात के।… एक लब्ज मैंने इसको बुरा नहीं बोला।’ इस दौरान एंकर मानक गुप्ता भी दोनों पैनलिस्ट को समझाते रहे। मानक गुप्ता रागी से कहते हैं, ‘यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, लेकिन आप किसी के साथ ऐसा बिहेव नहीं करेंगे। यह बर्ताव स्वीकार्य नहीं है।’ वह रागी को शो से जाने के लिए कहते हैं। वीडियो यहीं खत्म हो जाता है।

नीचे देखें घटना का वीडियो

RSS ideologue threatens to beat up maulana on Live TV, charges at him during commercial break, call him ' bloody idiot,' 'illiterate man' a 'Pakistani agent'. https://t.co/yXVZIhBmBx pic.twitter.com/J480uZoQGL

— Janta Ka Reporter (@JantaKaReporter) February 15, 2018