HCL Employee Video: चेन्नई से एक हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहां HCL ग्रुप के 50वीं वर्षगांठ के मौके पर कर्मचारियों के लिए धूमधाम के साथ जश्न मनाया जा रहा था। स्टेज पर लाइट म्यूजिक और तालिया की गूंज थी। हजारों कर्मचारी इस खास मौके पर वहां पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।

सीईओ के सामने कर्मचारियों ने लगाए नारे

स्टेज पर जैसे ही एचसीएल टेक्नोलॉजी के सीईओ की विजय कुमार पहुंचे, तभी सैकड़ों कर्मचारियों के एक बड़े ग्रुप ने अचानक ही नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने कहा- “We Want Hike… We Want Hike”. देखते ही देखते यह नारा वहां हर जगह गूंजने लगा। इसी दौरान वहां पर मौजूद कई लोगों ने इस नजारे को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। बस, फिर क्या था यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह के रिएक्शन आने लगे। इस वायरल वीडियो पर कुछ लोगों ने कमेंट किया कि बड़े अधिकारी तक अपनी बात पहचाने का यह अच्छा तरीका था।

सोशल मीडिया पर दो पक्षों में बंटे लोग

सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि जब कर्मचारियों की मांग लंबे समय तक नहीं सुनी जाती तो ऐसे सार्वजनिक मंच ही उनकी आवाज बन जाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर एक धड़ा ऐसा भी है जो कर्मचारी की इस रवैया की आलोचना कर रहा है। सोशल मीडिया पर आलोचना करने वालों का कहना है कि इतने बड़े मंच पर अधिकारी के सामने ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। लेकिन कुछ यूजर्स इस कॉर्पोरेट दुनिया में अपनी बात मनवाने का नया तरीका बता रहे हैं।

कंपनी की तरफ से नहीं आया कोई रिएक्शन

जबकि कुछ इस वीडियो पर मजाकिया अंदाज में कमेंट कर रहे हैं। फिलहाल एचसीएल टेक्नोलॉजी की ओर से इस वायरल वीडियो पर या कर्मचारियों की मांग को लेकर कोई ऑफिशल स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन, इस घटना ने एक बात फिर कॉरपोरेट सेक्टर में सैलरी बढ़ाने कर्मचारियों की मांगों और वर्कप्लेस के बारे में नई बहस छेड़ दी है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है।

यह भी पढ़ें- भारतीय आर्मी चीफ को मारुति कार से उतरने देख पाकिस्तानी रह गए हैरान, सादगी देख पाक हुक्मरानों पर निकाला गु्स्सा

यह वायरल वीडियो 25 जुलाई 2026 का है, विजय दिवस से पहले जनरल धीरज सेठ शहीदों को श्रद्धांजलि देने द्रास स्थित कारगिल वॉर मेमोरियल गए थे। इस समय वे अपनी मारुति सुजुकी सियाज से उतरते हुए देखे गए, और अधिक पढ़ें…