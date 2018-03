जंगल में स्मोकिंग करता कैमरे में कैद हुआ हाथी! जानें क्या है असलियत

जंगल में स्मोकिंग करते हुए एक मादा हाथी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हाथी का यह वीडियो Wildlife Conservation Society-India नाम के फेसबुक पेज पर मंगलवार (20 मार्च) को शेयर किया गया, जिसके बाद यह वायरल हो गया। फेसबुक पोस्ट में बताया गया कि हाथी के इस असमान्य व्यवहार का वीडियो कर्नाटक के नागरहोल नेशनल पार्क में कैमरे में कैद हुआ है। एनडीटीवी की खबर के मुताबिक वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी – भारत में संरक्षण सहायता और नीति के सहायक निदेशक विनय कुमार ने इस वीडियो को अप्रैल 2016 में शूट किया था, लेकिन फेसबुक पर उन्होंने हाल ही में शेयर किया। वीडियो में देखने पर पता चलता है कि हाथी अपनी सूंड़ की सहायता से जंगल की जल चुकी जमीन से कुछ उठाकर मुंह में डालता है और फिर उसके मुंह से धुएं जैसा गुबार निकलता है। विनय कुमार ने एनडीटीवी को बताया कि मादा हाथी की उम्र यही कोई 30 से 35 वर्ष की रही होगी।

डब्ल्यूसीएस इंडिया के वैज्ञानिक डॉक्टर वरुण गोस्वामी ने हाथी के स्मोकिंग करने की सच्चाई बताई। वरुण गोस्वामी ने बताया- ”हाथी लकड़ी का कोयला निगलने की कोशिश कर रहा था। वह जंगल की जमीन से कुछ उठा रहा था, उसकी सूड़ में से राख बाहर आ रही थी और बाकी का पदार्थ वह खा रहा था।” गोस्वामी के अनुसार लकड़ी के कोयले में पोषक तत्व भले ही न हों, लेकिन जंगली जानवर अक्सर औषधीय गुणों के कारण उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं।

बता दें कि मादा हाथी का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियों में मादा हाथी बच्चे को जन्म देती हुई दिखती है और फिर कई सारे हाथियों का झुंड आकर बच्चे और उसकी मां को घेरकर उसे सुरक्षा देते हैं। कहा जा रहा है कि इस वीडियो में हाथी बच्चे के जन्म की खुशी में जश्न मना रहे थे। वीडियो को याशर अली नाम के शख्स ने ट्वीट किया था।

याशर अली ने कहा-उसने लिखा- ”ध्वनि जारी है: हाथियों से प्यार करने के कई कारणों में से एक कारण यह है वे बच्चे के जन्म का जश्न मनाते हैं और मौत पर शोक करते हैं। जब एक हाथी बच्चे को जन्म देता है, उसका झुंड उसे और उसके बच्चे को महफूज करने रखने के लिए चारों तरफ से घेर लेता है और जश्न में चिंघाड़ मारता है। यह वाकई बहुत असाधारण है।”

Sound On: One of the many reasons I love elephants is that they celebrate births and mourn the dead. When an elephant gives birth, her herd gathers around her to protect her baby and they trumpet in celebration. It's really quite extraordinary.. pic.twitter.com/MjIySw5nQu

— Yashar Ali

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App