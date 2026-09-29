एक डॉक्टर के लिए शादी का रिश्ता आता है और उसे इसलिए रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि इंस्टाग्राम पर उसके 2 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं और वह कंटेंट क्रिएशन करती है। चौंकाने वाला यह मामला हरियाणा से सामने आया है जहां पेशे से सर्जन जैस्मीन कालसी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी इस स्टोरी को शेयर किया।

सर्जन जैस्मीन कालसी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने फेमस लड़कियों के सामने शादी में आने वाली परेशानियों के बारे में बताया है। इस वीडियो में जैस्मीन ने बताया कि उनके 2 लाख फॉलोवर्स होने के बाद भी शादी के लायक लड़का नहीं मिल रहा है। जैस्मीन का यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है।

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सबकुछ पसंद आने के बाद कर दिया जाता है रिजेक्ट

जैस्मीन ने वीडियो में आगे कहा कि वह अपना ही उदाहरण देना चाहती हैं। उन्होंने बताया कि मेरे घरवाले मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं। फैमिली को फैमिली पसंद आ जाती हैं और मेरा प्रोफेशन भी पसंद आ जाता है। यहां तक कि मेरे बातचीत का अंदाज सबकुछ पसंद आता है, लेकिन जैसे ही उनके इंस्टाग्राम के बारे में लोगों को पता चलता है तो मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता है।

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फेमस होने की वजह से मिल रहे रिजेक्शन

जैस्मीन ने बताया कि जब लड़के वालों की तरफ से मेरी फोटो की डिमांड होती है तो मेरे पैरेंट्स बोलते हैं कि आप इंस्टाग्राम पर एक बार डॉ. जैस्मीन कालसी नाम से सर्च कर लो। इसके बाद जवाब आता है कि आपकी बेटी तो बड़ी फेमस है, हमारे साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। जैस्मीन के मुताबिक, कुछ लड़के वालों ने उन्हें उनकी सोशल मीडिया लोकप्रियता की वजह से रिजेक्ट कर दिया है।

क्या कंटेंट डालती हैं जैस्मीन?

जैस्मीन के मुताबिक, ज्यादा फॉलोअर्स होने का मतलब सेलिब्रिटी होना नहीं है। उन्होंने कहा, “मेरी रीच इंस्टाग्राम की है, औकात की नहीं।” उनके अनुभव ने शादी में महिलाओं के करियर और सोशल मीडिया उपस्थिति को लेकर चर्चा छेड़ दी है। पेशे से सर्जन व कंटेंट क्रिएटर जैस्मीन मेडिकल एजुकेशन और मरीजों को जागरुक करने वाले वीडियो इंस्टाग्राम पर डालती हैं। उन्होंने कहा है कि आपने मेरी इंस्टा प्रोफाइल देखी, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं बस एक डॉक्टर हूं, जिसकी कुछ रील थोड़े लोग देख लेते हैं।

यहां देखें वीडियो-

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