हरियाणा के एक फाउंडर ने कंपनी के चार मेहनती कर्मचारियों को दिलावी से पहले तोहफे में Kia Sonet कार देकर उन्हें सरप्राइज दे दिया। MITS हेल्थकेयर के फाउंडर ने जब अपना चारों कर्मचारियों को कारें गिफ्ट की तो वे हैरान रह गए, इस तरह कंपनी के प्रति उनके डेडिकेशन, कंट्रीब्यूशन और लॉयल्टी को पहचान मिली।

मिट्स हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सेलिब्रेशन की तस्वीरें और वीडियो शेयर की हैं, जिसमें फाउंडर और चेयरपर्सन एमके भाटिया कर्मचारियों को कारें देते हुए दिख रहे हैं। इन तस्वीरों में कर्मचारी भाटिया के साथ पोज़ देते और अपनी नई गाड़ियां दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस सेलिब्रेशन में केक काटकर खुशी मनाई गई, कर्माचारियों के चहरों पर मुस्कान थी क्योंकि इस खुशी मौके को बहुत खूबसूरती के साथ सेलिब्रेट किया गया। कंपनी के मुताबिक, जिन चार कर्मचारियों को कारें मिलीं वे नितिन, निर्मल, वीनस और गुरवीर थे। यह पल MITS ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ में उनके समर्पण, योगदान और उपलब्धियों को पहचानने के लिए किया गया।

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अपने कैप्शन में कंपनी ने इस मौके को तारीफ़ और पहचान का जश्न बताया और कहा कि वह अपनी ग्रोथ और सफलता के पीछे के लोगों को महत्व देने में विश्वास करती है।

यहां देखें पोस्ट-

इस काम की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हुई, कई यूज़र्स ने इसे कर्मचारियों को पहचानने का एक मोटिवेट करने वाला तरीका बताया। दूसरों को लगा कि इस तरह की तारीफ़ लोगों को काम पर अपना बेस्ट देने के लिए हिम्मत दे सकती है, जबकि कई लोगों ने बस चारों पाने वालों को बधाई दी। खैर, इस पोस्ट पर आपकी क्या राय है।

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फ्लाइट में एक महिला ने उनसे उनकी आइल सीट पास वाली सीट छोड़ने के लिए कहा। महिला चाहती थी कि वह अपनी सीट बदल लें, ताकि वह लंबी यात्रा के दौरान अपने पति के बगल में बैठ सके। हार्वे ने सीट बदलने से इनकार कर दिया। हार्वे ने वीडियो कैप्शन में बताया है कि सीट बदलने से इनकार करने के बाद महिला करीब तीन घंटे तक रोती रही। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें-