हरियाणा और चंडीगढ़ में सामने आए 657 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले के पीछे एक हैरान करने वाली लव स्टोरी का खुलासा हुआ है। घोटाले के मुख्य आरोपी ऋभव ऋषि ने एक डांसर के प्यार में सरकारी खातों में बड़ी हेराफेरी को अंजाम दिया है। ऋभव ऋषि ने पहली बार 2015 में एक डांसर को देखा और कथित कौर पर पहली बार तभी उसे नोटिस किया।

पहली बार ऋभव ऋषि ने उससे बात तो नहीं की थी मगर जब दोबारा उससे मुलाकात हुई तो उससे मुलाकातों का सिलसिला शुरु हो गया। वह उस लड़की के प्यार में ऐसा अंधा हुआ बैंक की ही चपत लगा दी। अपना इंप्रेशन जमाने के लिए उस लड़की को महंगी जगह घुमाने-फिराने लगा। अपने महंगे प्यार के लिए उसने यह सब किया, इस घोटाले की चर्चा सोशल मीडिया पर भी हो रही है।

द ट्रिब्यून में छपी खबर के मुताबिक ऋभव ऋषि ने 2025 में दूसरी मुलाकात के बाद उस लड़की से अपने प्यार का इजहार कर दिया, शादीशुदा होने के बावजूद वे उस लड़की के प्यार में इस तरह पड़े कि सरकारी खजाना ही उस पर लुटाने लगे और इसके लिए उन्होंने बड़े स्तर पर हेरफेर की।

सीबीआई ने अपनी जांच में यह खुलासा किया है कि ऋभव ऋषि घोटाले की रकम का बड़ा हिस्सा अपनी गर्लफ्रेंड पर खर्च किया। द ट्रिब्यून में छपी खबर के मुताबिक, अब वह लड़की इस पूरे मामले में अब सीबीआई की गवाह बन गई है। पूछताछ में लड़की ने बताया है कि वह बिहार के सिवान की रहने वाली है।

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उसके मुताबिक, उसकी पहली मुलाकात चंडीगढ़ के एक इवेंट में हुई थी, जहां वह डांसर के तौर पर गई थी। दूसरी मुलाकात मई 2025 में जयपुर के एक फार्महाउस पर हुई पार्टी में हुई, जहां ऋभव ने उससे बातचीत की। तीसरी मुलाकात 5 जुलाई 2025 को मुंबई के सेंट रेजिस होटल में हुई, जहां ऋभव ने अपने प्यार का इजहार किया।

पत्नी से तलाक लेकर शादी का किया था वादा

लड़की ने सीबीआई को बताया कि ऋभव ने खुद को इवेंट प्लानर और IDFC फर्स्ट बैंक का ब्रांच मैनेजर बताया था। साथ ही चावल के आयात-निर्यात का कारोबार करने का भी दावा किया था। उसने भरोसा दिया था कि वह अपनी पत्नी दिव्या अरोड़ा से तलाक लेकर उससे शादी करेगा। हर महीने 10 लाख और 4 करोड़ का घरगवाह के बयान के अनुसार, ऋभव ने उसका डांस छुड़वा दिया और उसे घुमाने लगा।

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हर महीने 10 लाख देता था

डांस छोड़ने के एवज में उसने अगस्त 2025 से जनवरी 2026 तक हर महीने 10 लाख रुपये दिए। इस तरह कुल 56 लाख रुपये दिए गए।इसके अलावा 18 जुलाई 2025 को दिल्ली के द्वारका में गर्लफ्रेंड के लिए एक घर खरीदने की बात कही। घर की कुल कीमत करीब 4 करोड़ रुपये बताई गई है। इसके लिए 1 लाख रुपये टोकन के तौर पर दिए गए। इसमें गर्लफ्रेंड ने 49 लाख रुपये दिए, जबकि बाकी रकम ऋभव ने चुकाई। वह 2 जनवरी 2026 से उसी घर में रह रही है।

लग्जरी होटलों और विदेश यात्राओं पर खर्च

जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों ने चंडीगढ़ और दिल्ली के कई फाइव स्टार होटलों में समय बिताया। गोवा के एक बड़े होटल में भी ठहरे। अगस्त 2025 में दोनों मकाओ और थाईलैंड घूमने गए। नवंबर 2025 में दुबई के बुर्ज अल अरब में ठहरे, जहां ऋभव ने एक नया विला भी दिखाया और कहा कि 5-10 साल बाद दोनों वहीं बसेंगे।

जनवरी 2026 में दुबई जाकर टोयोटा लैंड क्रूजर भी बुक कराई।सीबीआई को पता चला है कि जेड मैनर (जिलाकपुर) में कई पार्टियां आयोजित की गईं, जिनमें हरियाणा सरकार के अधिकारी और अन्य आरोपी शामिल होते थे। हर पार्टी पर औसतन 15-20 लाख रुपये का खर्च आता था।

सीबीआई का शिकंजा

इस मामले में अब सीबीआई का शिकंजा कस गया है, आरोपी की गर्लफ्रेंड मुख्य गवाह बन गई है। इस घोटाले में आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल भी आरोपी हैं, जिनके विभागों से 60.54 करोड़ रुपये की हेराफेरी का आरोप है। सीबीआई अब यह पता लगा रही है कि ऋभव ने शेल कंपनियों के जरिए अपने और पत्नी के खातों में करोड़ों रुपये कैसे ट्रांसफर किए।

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