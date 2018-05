VIDEO: ‘हार्वे वाइनस्टीन ने यहीं किया था मेरा रेप’ वायरल हो रही एक्ट्रेस की स्पीच

“हार्वे वाइनस्टीन ने मेरा रेप किया था।” ये दावा आसिया अर्जेंटो ने भरे मंच पर किया। 71वें कांस फिल्म समारोह में। इटली मूल की एक्ट्रेस ने अपनी स्पीच में वाइनस्टीन पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने इसी के साथ आरोपी के लिए भविष्यवाणी की और कहा, “वह अपमान में जिएगा। यही फिल्म जगत उसका बहिष्कार करेगा और उसे दोबारा कभी नहीं यहां बुलाएगा।” कार्यक्रम के बाद एक्ट्रेस की स्पीच का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह काफी जज्बाती नजर आ रही थीं।

अर्जेंटो ने उस दौरान कहा था, “1997 में मेरा रेप किया गया था। हार्वे वाइनस्टीन ने कांस में मेरे साथ दरिंदगी की थी। मैं 21 साल की थी। यह महोत्सव उसके लिए जंगल जैसा था, जहां वह शिकार करता था। मैं भविष्यवाणी करना चाहती हूं कि उसे यहां कभी नहीं बुलाया जाएगा।”

एक्ट्रेस कह रही थीं, “वाइनस्टीन अपमान में जीने को मजबूर होगा। फिल्म समुदाय उससे बैर रखेगा, जो कि उसकी काली करतूतों के कारण होगा। हालांकि, आज रात यहां बैठे सभी लोगों में कुछ महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना अभी बाकी है।”

कौन है हार्वे वाइनस्टीन?

हार्वे वाइनस्टीन अमेरिका में रहने वाला फिल्म निर्देशक-निर्माता है। हॉलीवुड की नामचीन एक्ट्रेसेस से लेकर कई मॉडल्स उस पर पूर्व में छेड़खानी और बलात्कार के आरोप लगा चुकी हैं। मशहूर एक्ट्रेस एंजलीना जॉली भी उन पीड़ितों में हैं, जिन्होंने वाइनस्टीन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे।

अर्जेंटो ने पहले भी लगाए थे आरोप

यह पहला मौका नहीं था, जब अर्जेंटो वाइनस्टीन के खिलाफ मुखर होकर बोलीं। बीते साल अक्टूबर में उन्होंने हॉलीवुड निर्देशक की काली करतूतों का भंडाफोड़ किया था। अखबार में छपे अपने लेख में उन्होंने बताया था कि आखिर कैसे वाइनस्टीन ने चालाकी के साथ उनके साथ बलात्कार किया था।

ये रहा स्पीच का पूरा वीडियो-

In an impassioned speech at the #CannesFilmFestival, Asia Argento warned members of the audience 'we know who you are' over the abuse of actresses pic.twitter.com/fwok7jO9FK

— Sky News (@SkyNews) May 20, 2018