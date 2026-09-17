हरिद्वार में हर की पौड़ी में डुबकी लगा रही राजस्थान की एक महिला का अश्लील वीडियो वायरल हो रहा था, जिसे देखकर लोग उसे ट्रोल करने लगे। वीडियो में महिला को अर्धनग्न अवस्था में दिखाया गया है। अब महिला खुद सामने आई है और पूरे मामले पर बात की है, जिसे जानने के बाद पूरा सच सामने आ गया है।

महिला ने बताया है कि एआई के जरिये एडिट करके आपत्तिजनक वीडियो तैयार करने और फिर इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत की है जिसके बाद पुलिस कार्रवाई कर रही है। वायरल वीडियो में महिला कम कपड़ों में स्नान करते हुए दिख रही है जबकि उसने पूरे कपड़े पहने हुए थे। वह शूट में थी औऱ फेक वीडियो को भद्दे तरीके से पेश किया गया है।

महिला का आरोप है कि उसकी सही (शालीन) वीडियो क्लिप को किसी ने एआई की मदद से आपत्तिजनक बनाकर शेयर किया है। मामला भिवाड़ी की एक महिला का है जो पिछले दिनों हरिद्वार गई थी। उसने हर की पौड़ी में डुबकी लगाने का वीडियो बनाकर साझा किया।

वीडियो के साथ की गई छेड़छाड़

पीड़ित महिला का आरोप है कि किसी शख्स ने एआई की मदद से इस वीडियो को आपत्तिजनक रूप देकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। भिवाड़ी की पुलिस उपाधीक्षक पल्लवी गुप्ता ने कहा कि महिला ने इस बारे में शिकायत दर्ज कराई है और इस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

महिला ने विभिन्न मंचों से इस वीडियो को हटवाने और इसे बनाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस बीच महिला ने एक अन्य वीडियो में कहा है,”मेरे मूल वीडियो को एआई के जरिये एडिट करके नया और आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल किया गया है। जिस किसी ने भी ऐसा किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैंने इसकी पुलिस में रिपोर्ट की है।’

डिस्क्लेमर: वायरल वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते। यह मामला पुलिस जांच में है और पीड़िता के बयान पर आधारित है। हम किसी भी तरह के निजी वीडियो को शेयर करने का समर्थन नहीं करते।

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