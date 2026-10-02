Hardoi Viral Video: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में घरेलू सहायिका के साथ हैवानियत की खबर आई है, यहां चोरी के शक में घर में काम करने वाली युवती को कथित तौर पर बंधक बनाकर उससे बेरहमी से मारपीट की गई। पुलिस के अनुसार, इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ महिलाएं घरेलू सहायिका की चप्पलों, थप्पड़ों और डंडे से पिटाई करती नजर आ रही हैं।

एक अन्य वीडियो में सहायिका कुर्सी से बंधी दिखाई दे रही है, जबकि एक महिला डंडे से उसका गला दबाती दिख रही है। पुलिस ने बताया कि जांच के बाद पता चला कि घटना कोतवाली देहात क्षेत्र की नेक्सरा कॉलोनी की है और इस मामले में पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

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महिलाओं ने क्रूरता की हद की पार

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, घरेलू सहायिका आरोपी आकांक्षा के घर काम करती थी और 30 सितंबर को चोरी के शक में आकांक्षा और परिवार की अन्य महिलाओं ने उसके साथ कथित तौर पर मारपीट की और गाली-गलौज की।

जल्द हो सकती है आऱोपियों की गिरफ्तारी

पुलिस ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर आकांक्षा, उसके पति आशीष, दीपिका, सोनी और वाणी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की प्रासगिंक धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। उसने बताया कि सहायिका का चिकित्सकीय परीक्षण कराया जा रहा है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम लगातार दबिश दे रही है।

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घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देख लोगों में गुस्सा फूट पड़ा है। वीडियो में दिख रहा है कि चार-पांच महिलाएं मिलकर एक युवती को प्रताड़ित कर रही है। आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है।

नोट- यह आर्टिकल वायरल वीडियो पर आधारित है, जनसत्ता इस वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता है। साथ ही वीडियो में हिंसा है इसलिए इसे हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं।

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Smit Machchhar Viral Video: फ्लाईदुबई फ्लाइट में बड़े हादसे को टालने के बाद भारतीय पायलट स्मित मच्छार का एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर फिर से चर्चा में आ गया है। लोग हर तरफ स्मित मच्छार के बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं, लोग उन्हें हीरो बता रहे हैं। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक साल पहले वे बोल रहे हैं कि कि जब आप हवा में होंगे तो आपको कौन बचाने आएगा। इस पॉडकास्ट में उन्होंने प्रशिक्षित क्रू की अहमियत के बारे में बात की थी। अब दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाइट में जानलेवा कॉकपिट घटना के बाद एक बार से यह वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। और अधिक पढ़ने के लिए क्लिक करें…