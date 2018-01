शर्मनाक ढंग से आउट होने वाले हार्दिक पंड्या को मांजरेकर ने बताया ‘घमंडी’, हुए बुरी तरह ट्रोल

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या द्वारा सेंचुरियन में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में डायरेक्ट हिट से आउट होने को लोग शर्मनाक बता रहे हैं और उनकी कड़ी आलोचना कर रहे हैं। वहीं पूर्व खिलाड़ी संजय मांजरेकर ने भी हार्दिक के आउट होने के बाद उन्हें घमंडी कह दिया, जिसके बाद ट्विटर यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरु कर दिया है। संजय मांजरेकर ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा “हार्दिक पांड्या के लिए शुरुआती सबक कि यह खेल आपको खाने के लिए आएगा, अगर आप अपने आत्मविश्वास को घमंड बना लेते हो।” संजय मांजरेकर द्वारा हार्दिक को इस तरह घमंडी कह देना ट्विटर यूजर्स को पसंद नहीं आया है और वे मांजरेकर को खूब खरीखोटी सुना रहे हैं।

एक यूजर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा “एक छोटी सी गलती और आप इसको घमंड बता रहे हैं?” एक ने लिखा “हो गया सर, उन्होंने अपना सबक सीख लिया है, सबसे मुश्किल व्यवहार, वो ठीक हो जाएंगे। कई खिलाड़ियों को आउट होते हुए देखा है, वो भी इससे भी ज्यादा मजेदार और आलसी तरीके से।” एक ने लिखा “संजय के लिए सबक, कमेंट्री बॉक्स में एंट्री मत करना जब भारतीय खिलाड़ी बैटिंग कर रहे हों।” एक ने लिखा “सर, एक बात मुझे आपकी कमेंट्री में बिलकुल भी पसंद नहीं कि आप बहुत ही जल्दी अपना जजमेंट दे देते हो, बहुत-बहुत जल्दी।”

बता दें कि सोमवार को बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या अपनी लापरवाही के कारण आउट हो गए। उस समय भारतीय टीम का स्कोर 209 था। भारत के लिए विरोट कोहली और हार्दिक द्वारा एक अच्छा स्कोर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खड़ा किया जा सकता था लेकिन हार्दिक के आउट हो जाने के बाद सभी की उम्मीदें टूट गईं। कप्तान विराट कोहली को भी अपने साथ दूसरे छोर पर हार्दिक की जरूरत थी लेकिन वे एक छोटी सी भूल के कारण आउट हो गए। उनकी इस गलती पर पूर्व खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने कहा कि यह गलती बिलकुल भी माफ करने लायक नहीं है।

