भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए हैं। पांड्या खेल के मैदान में तो अपने प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं ही लेकिन इसी के साथ वह अपने फैशन स्टेटमेंट के लिए भी मशहूर हैं। पांड्या का हेयर स्टाइल हो या ड्रेसिंग सेंस, सोशल मीडिया पर उनकी फोटोज हमेशा ही चर्चा में रहती है। लेकिन इस बार उनके ट्रोल होने की वजह उनका फैशन बना है! दरअसल पांड्या ने अपनी एक फोटो ट्विटर पर पोस्ट की। फोटो में पांड्या काफी डैशिंग लग रहे हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा, “Any time is a good time to express yourself! More power to you all!”. लेकिन कई ट्विटर यूजर्स को शायद यह फोटो पसंद नहीं आई और इस पर उन्होंने पांड्या की क्लास लगा दी। पांड्या के कई फैंस ने उन्हें सलाह दे डाली कि वह फैशन से ज्यादा ध्यान अपनी बैटिंग पर दें तो अच्छा होगा।

ट्विटर यूजर राम कुमार नारायण (@ramheyram) ने लिखा, “भाई अपनी बैटिंग पर भी ध्यान दो… इस लेवल पर तुम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो और अभी हो ही रहे हो। वापिस नेट्स पर जाओ और प्रैक्टिस करो।” ऐसे ही एक और ट्विटर यूजर सुदीप मुखर्जी (@shuvo285

) ने लिखा, “अपने प्रदर्शन पर ध्यान दो हार्दिक। तुमसे लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। फिट रहो।” वहीं Mr krab (@param7755) नाम के एक यूजर ने पांड्या का मजाक बनाते हुए लिखा, “बैट पकड़ना सीख ले भाई। गिटार बाद में पकड़ लेना।” ऐसे कुछ और ट्विटर यूजर्स ने स्पूफ फोटोज और Memes के जरिए पांड्या को ट्रोल किया। इन ट्वीट्स को देख आप समझ जाएंगे कि हार्दिक पांड्या का ट्रोलर्स ने कैसे मजाक बनाया।

Any time is a good time to express yourself! More power to you all! @zaggleapp pic.twitter.com/rajZ59L5kW — hardik pandya (@hardikpandya7) February 20, 2018

Bat pakadna seekh le bhai guitar baad mein pakad lena — Mr krab (@param7755) February 20, 2018

Bhai jayda performance do then attitude dikhana apna captain vk se kuch sikho aur jab tum debut Kiya Tha ushi hair style bohat behtar tha — altcoin signal (@AminulI91158426) February 20, 2018

Bro focus on your cricket game n your weaknesses rather than photoshoot — Beni Madhav (@MSD7im_ben) February 20, 2018

U better hold bat and concentrate on your batting skills man..India need your contribution. — shivakrishna k (@shivakrishna121) February 20, 2018

Try to figure out your wrong techniques n wrk in those aprt frm all these now @hardikpandya7 — Dhrubajyoti Barman (@Dhrubaj01) February 20, 2018

Concentrate on performing on the field Hardik. So much is expected from you. Stay fit & blessed! — Shubhadip Mukherjee (@shuvo285) February 20, 2018

