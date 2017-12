पाकिस्तानी क्रिकेटर के लिए किया ऐसा ट्वीट, पड़ोसी मुल्क में भी छा गए हरभजन सिंह

भारत और पाकिस्तान के बीच ना केवल सरहद के मुद्दे पर बल्कि क्रिकेट को लेकर भी तनातनी जारी रहती है। दोनों देश के बीच अगर क्रिकेट मैच खेला जाता है तब पूरी जनता इसे एक युद्ध के तौर पर देखती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दोनों देश के क्रिकेटर्स के बीच भले ही मैदान में जंग होती है, लेकिन यह सभी आपस में एक-दूसरे की बेहद इज्जत करते हैं। दोनों देशों के क्रिकेटर्स के बीच बहुत ही प्यारा और सम्मानजनक रिश्ता है। इसका पुख्ता सबूत हाल ही में इंडियन क्रिकेटर हरभजन सिंह द्वारा किया गया एक ट्वीट है।

दरअसल पाकिस्तान के स्पिन लिजेंड सकैलन मुश्ताक ने 29 दिसंबर को अपना 41वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर उन्हें दुनिया भर के क्रिकेटर्स ने बधाई संदेश दिए। हरभजन सिंह ने भी मुश्ताक को बेहद ही अनोखे अंदाज में जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने ट्विटर पर ऐसा संदेश लिखा जिसे पढ़कर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। टीम इंडिया के इस गेंदबाज ने ट्वीट कर कहा, ‘दुनिया के बेस्ट ऑफ स्पिनर्स में शामिल, मैच को जिताने वाले क्रिकेटर, दूसरा के असली किंग और मेरे आदर्श सकैलन मुश्ताक को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। मेरे भाई, आप पर हमेशा ही ईश्वर की कृपा बनी रहे।’

Wishing @Saqlain_Mushtaq One of the best off spinner and biggest match winner,real Doosra king my idol a very happy birthday God bless you brother pic.twitter.com/E4V7gAE5xR — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) December 29, 2017

उनके इस ट्वीट को जो भी पढ़ रहा है उनका फैन हो जा रहा है। हरभजन का यह ट्वीट भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के क्रिकेट प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। उनके अलावा क्रिकेटर सुरेश रैना ने भी मुश्ताक को जन्मदिन की बधाई दी है। रैना ने ट्वीट कर कहा है कि दूसरा के असली किंग को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।

बता दें कि जहां इंडियन क्रिकेटर्स सकैलन मुश्ताक को अपना आदर्श मानते हैं तो वहीं पाकिस्तान का यह दिग्गज खिलाड़ी कप्तान विराट कोहली का फैन है। साल की शुरुआत में दिए गए एक इंटरव्यू में मुश्ताक ने कोहली की जमकर तारीफ करते हुए कहा था कि वह ट्रेनिंग में सबसे आगे रहता है और फिल्डिंग में भी। नेट में भी सबसे पहले जाता है और सबसे बाद में निकलता है। वार्म अप में भी सबसे ज्यादा एनर्जी लगाता है। मुश्ताक ने कहा था कि विराट अपनी जिंदगी में काफी अनुशासित हैं, यानी खाने-पीने में।

