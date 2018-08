पूर्व भारतीय क्रिकेट मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। वह न केवल एमसीसी यंग क्रिकेटर्स के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं बल्कि लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ग्राउंड स्टाफ की मदद भी कर रहे हैं। ग्राउंड स्टाफ की मदद करके सुर्खियों में आने वाले भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम के खिलाड़ी एक बार फिर सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। इस बार वह लॉर्ड्स स्टेडियम के सामने रेडियो बेचने के कारण सुर्खियां बटोर रहे हैं।

भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अर्जुन को स्टेडियम के बाहर सड़कों पर रेडियो बेचते हुए देखा और उनकी एक तस्वीर ट्विटर पर शेयर कर दी। उसके बाद से ही अर्जुन तेंदुलकर के बारे में लोग बातें करने लगे। हरभजन ने ट्वीट कर कहा, ‘देखो आज कौन लॉर्ड्स स्टेडियम में रेडियो बेच रहा है। अभी तक जूनियर सचिन तेंदुलकर ने 50 रेडियो बेच दिए हैं और कुछ बाकी हैं। गुड ब्वॉय।’ इसके साथ ही हरभजन ने अर्जुन के साथ एक तस्वीर भा शेयर की।

Look who selling radios @HomeOfCricket today.. sold 50 rush guys only few left junior @sachin_rt #Goodboy pic.twitter.com/8TD2Rv6G1V

वहीं शुक्रवार को जब बारिश की वजह से टेस्ट मैच में बाधा आ रही थी, तब अर्जुन तेंदुलकर ने ग्राउंड स्टाफ की भी मदद की। तेंदुलकर इस वक्त लंदन में हैं और एमसीसी यंग क्रिकेटर्स के साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं। लॉर्डस क्रिकेट ग्राउंड ने शुक्रवार को अपने आधिकारिक ट्विटर पर एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें लिखा गया, “अर्जुन तेंदुलकर न सिर्फ एमसीसी यंग क्रिकेटर्स के साथ हाल ही में ट्रेनिंग कर रहे थे, बल्कि वह हमारे ग्राउंड स्टाफ की मदद भी कर रहे हैं।”

Arjun Tendulkar!

Not only has he been training with @MCCYC4L recently & but he has also been lending a helping hand to our Groundstaff!#ENGvIND#LoveLords pic.twitter.com/PVo2iiLCcv

— Lord's Cricket Ground (@HomeOfCricket) August 10, 2018