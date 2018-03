वीडियो: जब दिनेश कार्तिक ने रिएलिटी शो में जमकर किया था डांस, हरभजन सिंह ने यूं खींची टांग

निदास टॉफी 2018 के फाइनल में अपनी दमदार बल्लेबाजी दिखाते हुए दिनेश कार्तिक ने रविवार को भारत को जीत दिलाई। इस प्रदर्शन के बाद दिनेश कार्तिक की उनके साथी खिलाड़ी और उनके फैन्स काफी प्रशंसा कर रहे हैं। वहीं दिनेश कार्तिक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वे ‘अपड़ी पौड़े-पौड़े’ गाने पर जमकर थिरकते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को दिनेश कार्तिक के दोस्त और दिग्गज खिलाड़ी हरभजन सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है और इसके साथ ही उन्होंने कार्तिक की खूब खिंचाई भी की है।

इस वीडियो को ट्वीट करते हुए हरभजन सिंह ने लिखा, “दिनेश कार्तिक याद है, फुल मस्ती। यह बहुत ही अच्छा था जब मैंने तुम्हें नाचते हुए देखा… मजा आ गया था।” वहीं इस ट्वीट पर हरभजन को जवाब देते हुए दिनेश कार्तिक ने लिखा, “ओएमजी भज्जुपा, इसकी याद मत दिलाओ, यह बहुत ही शर्मनाक था जो जिंदगी में मैंने कभी किया था, लेकिन गेस करो इस शो को किसने जीता था, बेस्ट पंजाबी मूव्स के साथ बेस्ट डांसर हरभजन सिंह।”

Omg Bhajjupa , please don’t remind me of this , most embarrassing thing I’ve ever done . But guess who was the winner in this show , the best dancer with the best Punjabi moves@harbhajan_singh

— DK (@DineshKarthik) March 21, 2018