‘चीकू’ की बीवी को हरभजन सिंह से मिला नया नाम, वीडियो देख फैंस भी बोले- वाह पाजी!

इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की शादी के बाद अब उनकी रिसेप्शन पार्टी की चर्चा हर जगह की जा रही है। सोशल मीडिया पर इस वक्त विराट और अनुष्का की पार्टी की बहुत सी तस्वीरें और वीडियो काफी वायरल हो रही हैं। क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भी ट्विटर पर पार्टी का एक वीडियो शेयर किया है और अनुष्का शर्मा को नया नाम दिया है, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। विराट कोहली को प्यार से चीकू बुलाते हैं, ऐसे में हरभजन सिंह ने उनकी पत्नी यानी अनुष्का शर्मा का नाम प्यार से चीकी रखा है। इसके अलावा उन्होंने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की भी तारीफ की है। हरभजन सिंह ने शाहरुख के डांस का एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, ‘चीकू और चीकी की शादी ने सबको खूब नचाया। शाहरुख खान, आपका चार्म ऐसा है कि सारी चीजें और भी ज्यादा अच्छी हो जाती हैं।’

Cheeku aur cheeki ki shaadi ne sabko khoob nachaya! @imVkohli @AnushkaSharma. @iamsrk ur vibe and charm just makes everything so energetic! #BadshahKhan pic.twitter.com/faBO79L4dq

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) December 29, 2017