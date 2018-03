क्रिकेटर हरभजन सिंह ने ट्वीटर पर एक तस्वीर शेयर कर मोहम्मद कैफ से मजाक किया, जिसका उन्हें जोरदार जवाब मिला। तस्वीर में मोहम्मद कैफ हरभजन के गाल पर किस करते हुए और भज्जी अपने मोबाइल फोन से सेल्फी लेते हुए दिख रहे हैं। ट्वीट में हरभजन ने गोविंदा की फिल्म ‘छोटे सरकार’ के एक मशहूर गाने के बोल को कैप्शन के तौर पर इस्तेमाल किया है। हरभजन ने ट्वीट में लिखा- ”एक चुम्मा तू मुझको उधार दे दे, गाने को पूरा करें भाईसाब। जब आप उनके आस-पास होते हैं तो मोहम्मद कैफ हमेशा मजा करते हैं।” हरभजन सिंह ने यह ट्वीट शनिवार (3 मार्च) को किया। मोहम्मद कैफ ने भी हरभजन को मजेदार अंदाज में जवाब दिया। मोहम्मद कैफ ने एक तस्वीर शेयर की जिसमें लिखा है- ”उधार सिर्फ 80-90 साल के लोगों को दिया जाएगा, वो भी उनके माता-पिता से पूछ कर।” कैफ ने कैप्शन में लिखा- ”प्यारे भज्जी, उधार के लिए इंतजार करना पड़ेगा, तुम से मिलना हमेशा अद्भुत होता है।”

Ik chumma tu muj ko udhar de de complete the song bhai sahb @MohammadKaif always fun when u r around bro #yari #dosti #brothers #RaghavendraRathore s collectionsimply no 1 pic.twitter.com/Vda0Y97CAA

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) March 3, 2018