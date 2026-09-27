पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले का वो झगड़ा तो आप नहीं भूले होंगे जहां मेन बाजार में दो चाट दुकानदारों के बीच कहासुनी से हुई लड़ाई खूनी संघर्ष तक जा पहुंची थी। बागपत की उस लड़ाई को ‘बैटल ऑफ बागपत’ का नाम दिया गया था और उस लड़ाई में भूरे बाल वाले एक व्यक्ति का ‘आइंस्टीन चाचा’ नाम पड़ गया था। यह घटना फरवरी 2021 की है। वेस्ट यूपी के हापुड़ से ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां ब्रेड पकौड़े की दुकान पर दो पक्षों में घमासान युद्ध छिड़ गया।

जानकारी के मुताबिक, रविवार को हापुड़ के धौलाना थाना क्षेत्र के देहरा गांव में एक ब्रेड पकौड़े की दुकान पर दो पक्षों में कहासुनी से शुरू हुआ विवाद भयंकर मारपीट तक चला गया। इस हाथापाई में 4 लोग घायल हो गए जिन्हें बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है।

क्या थी झगड़े की वजह?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दो पक्षों के बीच हुए इस झगड़े की शुरुआत ब्रेड पकौड़े में तीखी चटनी की जगह मीठी चटनी डालने से हुई। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि झगड़े की वजह पैसों का लेनदेन था। इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि दो गुटों के बीच लात-घूसे, ईंट-पत्थर सब चल रहे हैं। वीडियो में एक युवक को करछी से हमला करते हुए भी देखा जा सकता है।

पैसों के विवाद की कही जा रही बात

रिपोर्ट के मुताबिक, अफजल राणा के सोलर पैनल के कुछ रुपये अब्दुल्ला पक्ष पर बकाया थे। इसी रकम को लेकर कहासुनी हुई, जो मारपीट में बदल गई। सूचना मिलते ही धौलाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धौलाना भिजवाया। थाना प्रभारी अवनीश शर्मा ने बताया कि सभी घायलों का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। तहरीर मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

पिलुखवा CO ने घटना को लेकर क्या कहा?

NDTV के अनुसार, यह विवाद ब्रेड पकौड़े में तीखी की जगह मीठी चटनी डालने को लेकर शुरू हुआ था। पहले कहासुनी हुई और देखते ही देखते बात हाथापाई तक पहुंच गई। पिलखुवा के सीओ मुनीष चंद्र ने इस घटना को लेकर बताया है, “देहरा में दो पक्षों के बीच मारपीट की सूचना मिली है। घटना का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और घायलों का मेडिकल कराया जा रहा है।

यह भी पढ़ें: यूपी के मेरठ में एक बाइक पर 6 स्कूली छात्र, एक-दूसरे के कंधे पर बैठकर किया खतरनाक स्टंट, VIDEO वायरल

उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक ही बाइक पर छह स्कूली छात्र ठूस- ठूसकर बैठे हुए थे। एक छात्र तो दूसरे के कंधे पर बैठा था। खतरनाक स्टंट वाले इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों के भीतर काफी गुस्सा देखा जा रहा है। इस छोटे से वीडियो क्लिप में 6 लड़के बाइक पर बैठे दिखे, जिनमें से एक बाइक चला रहा था। यहां पढ़ें पूरी खबर…