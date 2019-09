Happy Teacher’s Day 2019: TikTok एक ऐसा माध्यम बन गया है जिसकी मदद से लोग अपनी छुपी कला को बाहर निकाल रहे हैं। इस ऐप के कारण बहुत से लोग खूब नाम और पैसा भी कमा रहे हैं। टिकटॉक ऐप के जरिए कोई अपना सिंगिंग टैलेंट बाहर निकाल रहा है तो कोई एक्टिंग से लोगों का दिल जीत रहा है। हालांकि एक स्कूल की बच्ची ने इसी टिकटॉक ऐप का इस्तेमाल अपने टीचर्स के हक में आवाज उठाने के लिए किया है। बच्ची के इस प्रयास की जमकर प्रशंसा हो रही है।

दरअसल गिलियन सुलीवन नाम की 16 वर्षीय बच्ची ने टिकटॉक ऐप के जरिए अपने स्कूल के बच्चों से टीचर्स के अधिकार के लिए स्ट्राइक करने की आह्वाहन किया है। मामला कैलिफोर्निया के नेवाडा सिटी का है। गिलियन नेवाडा के क्लार्क काउंटी स्कूल डिस्ट्रिक्ट में पढ़ती है। यहां पढ़ाने वाले टीचर्स के पैसे बढ़ाने की बात हुई थी लेकिन स्कूल प्रशासन ने नहीं बढ़ाई। इसी बात पर गिलियन ने स्कूल के छात्रों से टीचर्स डे यानि कि 5 सितंबर को स्ट्राइक का आह्वान किया है।

गिलियन ने टिचर्स डे से ठीक एक दिन पहले टिकटॉक पर वीडियो बना कर कहा- ये वीडियो क्लार्क काउंटी स्कूल डिस्ट्रिक्ट में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। आगर आप यहां के स्टूडेंट नहीं हैं तो स्क्रोल करके आगे बढ़ सकते हैं। हमारे स्कूल ने हमारे टीचर्स जिनकी तन्ख्वाह बढ़ाने की बात की थी तीन साल से नहीं बढ़ाई। गिलियन बच्चों से कहती दिख रही हैं कि वो लोग टीचर्स डे पर अपने शिक्षकों के लिए स्ट्राइक का हिस्सा बनें।

टीचर्स डे के मौके पर अपने टीचर्स के लिए गिलियन के इस प्रयास की काफी सराहना की जा रही है। लोग लिख रहे हैं कि आजकल ऐसे बच्चे कम ही होते हैं जो अपने टीचर्स के हक में आवाज उठाते हैं वो भी इतनी छोटी सी उम्र में। गिलियन का यह टिकटॉक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।

These kids on tiktok are organizing a general strike in solidarity with their teachers? Holy shit? pic.twitter.com/h1Rny03xwc

— Klaudia Amenábar (@kaludiasays) August 27, 2019