New Year 2019 Wishes Images: हाथी का बच्चा सूंड से हवा निकालकर लिख रहा 2019

Happy New Year 2019 India Wishes Images, Greetings, Status, Shayari, Quotes, HD Wallpaper for Whatsapp and Facebook: नए साल पर गूगल ने खास डूडल बनाया है। गूगल का साल 2019 का यह पहला डूडल है। इसमें नए साल के जश्न को दिखाया गया है। इसे काफी रंग बिरंगा बनाया गया है। इसमें लाल, पीले, नीले, हरे और बैंगनी रंग का इस्तेमाल किया गया है। डूडल में दो हाथी के बच्चों को दिखाया गया है। इसमें दो हाथी के बच्चों को मस्ती करते हुए दिखाया गया है। इसमें एक हाथी पीली टोपी लगाए हुए है और हरे रंग के गुब्बारे पर बार बार कूद रहा है। कूदने के साथ साथ वह हवा में झूम रहा है। वहीं दूसरा हाथी का बच्चा अपनी सूंड से हवा निकाल रहा है और उससे पीले रंग से 2019 लिख रहा है।

2019 लिखने वाले हाथी के बच्चे के आगे पीछे काफी गुब्बारे पड़े हैं। साथ ही पॉपकॉर्न का खाली डिब्बा भी वहीं रखा है। गूगल के होम पेज पर भी गूगल ने एक माला लगा रखी है। जिसमें Google लिखा है। इसमें गूगल शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद 3-3 पत्तियां हैं। इसके अलावा दूसरे वाले O में गूगल ने घड़ी लगाई हुई है। पीले रंग की घंड़ी में 12 बजे हुए दिखाए गए हैं।