New Year 2018: रवि शास्त्री ने डाली ऐसी तस्वीर, लोग बोले- डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो

दुनिया भर में नए साल का स्‍वागत धूमधाम से हो रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर गई है और सभी ने 2018 के लिए बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय टीम 56 दिन के दौरे पर है। जहां वो तीन टेस्ट, छह वनडे और तीन टी-20 मैचों की सीरीज खेलेगी। टेस्ट सीरीज की शुरुआत पांच जनवरी से हो रही है। क्रिकेटर्स और सपोर्ट स्‍टाफ की पार्टी की तस्‍वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन्‍हीं में से एक फोटो है भारतीय टीम के कोच रवि शास्‍त्री की। शास्‍त्री ने ट्विटर पर नए साल की बधाई देते हुए दक्षिण अफ्रीका के किसी पब की फोटो डाली, जिसमें वह डिस्‍क जॉकी (डीजे) बने नजर आ रहे हैं। भारतीय टीम के फैंस ने इसपर शास्‍त्री को ‘डीजे वाले बाबू’ बताना शुरू कर दिया। बहुत से यूजर्स ने उनसे कहा कि ‘डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो’। कुछ यूजर्स ने टीम को 5 जनवरी से शुरू हो रही टेस्‍ट सीरीज में अच्‍छा प्रदर्शन करने के लिए बधाई दी तो कुछ ने इसे शास्‍त्री का ‘स्‍वैग’ बताया। रवि शास्‍त्री के कोच बनने के बाद से टीम का प्रदर्शन बेहतर हुआ है, हालांकि दक्षिण अफ्रीका दौरा विराट कोहली की टीम के लिए पहली बड़ी चुनौती माना जा रहा है।

शास्‍त्री ने सीरीज शुरू होने से पहले केपटाउन में एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस के दौरान कहा, ”हमारे कई खिलाड़ी अपने खेल से संतुष्ट होना चाहते हैं। ये संतुष्टी तब मिलती है जब आप विदेश में रन बनाते है या विकट चटकाते है। इसलिये यहां एक चुनौती है। वे चाहते है कि टेस्ट मैच जल्द से जल्द शुरू हो। मैंने पहले भी कहा है कि पिछले दो साल में किसी टीम ने यहां (दक्षिण अफ्रीका) अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। भारत ने ऐसा करना शुरू कर दिया है।”

Happy New Year all. Have a kick-ass year. God Bless pic.twitter.com/vOwPQJKEEF — Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) December 31, 2017

Dj wale babu mera gaana chala de — pooj (@P_raout02) December 31, 2017

DJ Shastri….Hope your wards will dance for your tunes and for continued Succuss in 2018. — sats (@satssathya) December 31, 2017

Nice to see you in DJ Style Boss …Aise hi Band Baja do SA Ka Ish Bar……Jai Hind and Happy New Year — Pardeep Kamboj (@Pardeep523) December 31, 2017

Thank you @RaviShastriOfc enjoy the party — Vemunurisaideep (@saideep1501) December 31, 2017

Wish you the same!

We want dominance in South Africa!

After all it is #Hisaab25SaalKa#INDvSA @SPN_Cricket — Atharva Chitale (@acmania97) December 31, 2017

Happy New Year to you and all members of the Indian team. Wish you all a great start to 2018, winning a series in SA for first time. — Debasis Sen (@debasissen) December 31, 2017

To you and your team you will do well pic.twitter.com/v07rh1MzyE — ambrish gupta (@ambrishgupta11) December 31, 2017

Happy New Year 2018 to you & team India hope India will win Test series in South Africa this time.

All the best — Manoj Kumar Mishra (@manojkmishra) January 1, 2018

This officially suits you rather than being our coach — Mumbaikar (@Mumbaikar27) December 31, 2017

Ravi boss, have a cracking new year. Have a blast on the field and off it ! — Abhay Kulkarni (@abhaymk) December 31, 2017

भारतीय कप्तान विराट कोहली ने शनिवार को अपनी टीम पर भरोसा जताते हुए कहा था कि टीम संतुलित है और दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीतने का माद्दा रखती है। कोहली ने दक्षिण अफ्रीका पहुंचने के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा, “हमारे पास सही गेंदबाजी आक्रमण है और टीम के पास हर स्थिति में जीत हासिल करने का संतुलन भी।”

