भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने अपने फैंस को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्विटर पर वाइफ अनुष्का शर्मा के साथ एक तस्वीर पोस्ट कर फैंस को ‘हैप्पी न्यू ईयर’ कहा है। विराट ने लिखा, नया साल सबको मुबारक हो, नए साल की शुरुआत अच्छे काम के साथ करें और स्वस्थ रहे। विराट के साथ ही अनुष्का ने भी वही तस्वीर ट्विटर पर अपलोड कर फैंस को नए साल की बधाई दी। विराट कोहली के लिए 2017 धमाकेदार रहा। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में पिछले साल कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। अपनी कप्तानी में विराट ने टीम को एक नई ऊंचाई तक ले जाने का काम किया है। विराट कोहली ने साल 2017 का अंत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की टेस्ट रैंकिंग में दूसरे स्थान के साथ किया है। टेस्ट बल्लेबाजों में आस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीवन स्मिथ पहले स्थान पर कायम हैं। तीसरा भारत के चेतेश्वर पुजारा के पास है।

बता दें कि शादी के बाद विराट और अनुष्का अपना पहला नया साल साउथ अफ्रीका में ही मना रहे हैं। अनुष्का शर्मा के साथ विराट कोहली पिछले कुछ समय से न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का प्लान बना रहे थे इसके लिए उन्होंने साउथ अफ्रीका दौरे को चुना। इन दोनों की शादी के बाद विराट कोहली अपना पहला मैच केपटाउन में खेलेंगे।

Wishing you all a very happy, healthy and prosperous New year. Love and light to all. pic.twitter.com/zYKWLXz6ka

— Virat Kohli (@imVkohli) January 1, 2018