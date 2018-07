Kargil Vijay Diwas 2018: भारत आज करगिल विजय की 19वीं वर्षगांठ मना रहा है। 19 साल पहले 1999 को भारतीय सेना ने अपने पराक्रम से देश की जमीन पर कब्जा करने वाले पाकिस्तानियों घुसपैठियों को खदेड़ दिया था। इसके साथ ही भारत के जवानों ने सरहदों की निगहबानी की कसमें एक बार फिर से दुहराई थीं। देश की जमीन पर कब्जा कर चुके घुसपैठियों को खदेड़ने में सैकड़ों जवानों को कुर्बानी देनी पड़ी। इस मौके पर क्रिकेटर विरेंद्र सहवाग ने शहीद जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है।

सहवाग ने ट्विटर पर लिखा है कि हमें हमने जवानों के लिए अभिमान का एक आंसू तो बहाना चाहिए। उन्होंने ट्विट किया, “हमारे हीरो जिन्होंने भारत के भविष्य के लिए अपने जानों की कुर्बानी दी उनके लिए गर्व के एक आंसू तो बहाइए…उन्होंने 18 हजार फीट की ऊंचाई पर जंगें लड़ी, वो जगह बेहद खतरनाक थी, ऊंची-ऊंची पहाड़ियां थी…उस वक्त देश एकजुट होकर उनके साथ खड़ा था।”

Shed a small tear of pride for our heroes who fought and who laid down their lives in all their glory for our tomorrow.

They fought at heights over 18k feet, inhospitable rugged terrain ,steep mountains. The Nation rose above their own self. #KargilVijayDiwas ! Jai Hind pic.twitter.com/Tw3tLrOAbp

— Virender Sehwag (@virendersehwag) July 26, 2018