बाबा नीम करोली के जीवन पर आधारित फिल्म ‘हनुमान अंश’ अपनी कहानी और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की वजह से सुर्खियों में बनी हुई है। शुरुआत में फिल्म कुछ ज्यादा नहीं चली थी, लेकिन करीब 1 महीना बीत जाने के बाद इस फिल्म की कमाई 122 करोड़ रुपये को पार कर गई है। इस बीच इस फिल्म देखने के बाद दर्शको के साथ जो हुआ उसे लेकर गोरखपुर सिटी मॉल चर्चा में है।

देशभर से अब इस फिल्म को देखे जाने के वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। बॉलीवुड और अन्य क्षेत्रों की कई जानी-मानी हस्तियों ने इस फिल्म को थिएटर में जाकर देखा और फिल्म की सराहना की है। इस बीच सोशल मीडिया पर गोरखपुर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें फिल्म को देखकर थिएटर से बाहर निकलने वाले लोगों को लड्डू, पानी और हनुमान चालीसा बांटी जा रही है। यह वाकया सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

गोरखपुर के मॉल में फिल्म देखने वालों को बांटा गया प्रसाद

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक, यह वीडियो गोरखपुर के INOX सिटी मॉल का है जहां ‘हनुमान अंश की स्क्रीनिंग के बाद दर्शकों को हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, पानी और लड्डू बांटे गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि मॉल परिसर में अच्छी खासी संख्या में लोग इस मूवी को देखने पहुंचे थे।

लोग कर रहे इस पहल की तारीफ

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रसाद और धार्मिक किताबें बांटते समय लोग इस पहल की तारीफ कर रहे हैं। वीडियो में एक व्यक्ति को कहते हुए सुना जा सकता है, “बहुत बढ़िया काम हो रहा है। फिल्म देखने के बाद लोगों को लड्डू और पानी दिया जा रहा है साथ में सुंदरकांड भी।”

यूजर्स के रिएक्शन

इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई प्रसाद और सुंदरकांड बांटने वाले लोगों की तारीफ की है। कई लोगों ने गोरखपुर में की गई इस पहल की तारीफ की और इसे फिल्म के संदेश से जोड़कर देखा। एक यूजर ने लिखा कि महाराज जी के सरल संदेश पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद और सभी को प्रेम, भोजन और सेवा का संदेश दिया।

एक अन्य यूजर ने गोरखपुर की इस पहल की तारीफ करते हुए कहा कि शहर की ओर से लोगों को अच्छा संदेश दिया जा रहा है। वहीं, कुछ लोगों ने फिल्म को परिवार के साथ देखने लायक बताते हुए इसकी कहानी और संदेश की सराहना की।

कम बजट की फिल्म ने पार किया 100 करोड़ का आंकड़ा

‘हनुमान अंश’ की कमाई को और खास बनाने वाली बात इसका कथित तौर पर बेहद कम बजट में तैयार होना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म को सिर्फ 2 करोड़ रुपये में बनाया गया है। फिल्म की कमाई 100 करोड़ के पार जा चुकी है। फिल्म की चर्चा केवल कमाई तक सीमित नहीं है। थिएटर में दर्शकों की प्रतिक्रियाएं, धार्मिक भावनाओं से जुड़ी गतिविधियां और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो इसके प्रभाव को अलग रूप में दिखा रहे हैं।

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