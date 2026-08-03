लंदन में पानीपुरी खाएगा… कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। जिसमें लोकेशन लंदन की थी मगर भीड़ देसी लोगों की थी। असल में वजह थी लंदन में हल्दीराम का आउटलेट खुलने की। जैसे ही लंदन में रहने वाले लोगों को हल्दीराम का आउटलेट के जानकारी हुई वे वहां अपने भारतीय स्वाद के छोले भटूरे, नान, पाव भाजी तरह-तरह के देसी स्वाद लेने के लिए उमड़ पड़े थे। आलम यह था कि वायरल वीडियो में यह दावा किया गया था कि मानो लंदन में रहने वाले हर भारतीय का वीकेंड प्लान यही है। हालांकि अब खबर के अनुसार, इसे अचानक बंद करना पड़ा है, चलिए बताते हैं कि आखिर वजह क्या है।

दरअसल, लंदन में शानदार ओपनिंग और भारी भीड़ के कुछ ही हफ़्तों बाद ही हल्दीराम यूके ने लीसेस्टर स्क्वायर में अपना रेस्टोरेंट अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। ब्रांड के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट @haldiramsuk.restaurants ने इस बात की पुष्टि की है। इंस्टा के बायो में कहा गया है कि हल्दीराम रेस्टोरेंट 21 जुलाई, 2026 से UKPN के इलेक्ट्रिकल काम के कारण बंद है। साथ ही यह मैसेज भी दिया है: “हम जल्द ही वापस आएंगे। जुड़े रहें!” सोशल मीडिया पर ns_cafe_ नाम के इंस्टाग्राम पेज से शेयर किए गए एक वीडियो में रेस्टोरेंट बंद दिख रहा है और उसके दरवाज़े पर एक नोटिस लगा हुआ है।

नोटिस में क्या लिखा है?

नोटिस में लिखा है, “अस्थायी रूप से बंद रहने की सूचना। कृपया ध्यान दें कि UKPN के तय इलेक्ट्रिकल और गैस अपग्रेड के काम के कारण हम कुछ समय के लिए बंद हैं। हम जल्द ही फिर से खुलने की तारीख की घोषणा करेंगे और जब हमारा कामकाज सामान्य हो जाएगा, तो हम आपका फिर से स्वागत करने के लिए तैयार रहेंगे। इस वजह से हुई किसी भी असुविधा के लिए हम माफ़ी चाहते हैं और ज़रूरी मेंटेनेंस के काम के समय आपके धैर्य और समझदारी की सराहना करते हैं, ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सोशल मीडिया पेज पर नज़र रखें।”

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UKPN का मतलब UK पावर नेटवर्क्स है, जो लंदन और दक्षिण-पूर्व में बिजली वितरण का काम संभालता है। इससे पता चलता है कि यह इंफ्रास्ट्रक्चर का पहले से तय काम है न कि रेस्टोरेंट से जुड़ी कोई समस्या। यह रेस्टोरेंट ऐसे समय में बंद हुआ है जब कुछ ही हफ़्ते पहले, इस जून में ही लीसेस्टर स्क्वायर की 19-20 इरविंग स्ट्रीट पर हल्दीराम ने UK में अपना पहला रेस्टोरेंट खोला था। यह 3,000-स्क्वायर-फ़ीट की जगह है जहां 120 लोगों के बैठने की क्षमता है और बाहर भी 20 लोगों के बैठने की जगह है। इस लॉन्च के साथ हल्दीराम ने अपने आम ‘क्विक-सर्विस’ फ़ॉर्मेट से हटकर एक ज़्यादा प्रीमियम, ‘कैज़ुअल डाइनिंग’ की शुरुआत की।

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इसके मेन्यू में छोले भटूरे, पाव भाजी, राज कचौरी, कई तरह की चाट और खास तौर पर लंदन आउटलेट के लिए बनाए गए फ़्यूज़न डेज़र्ट शामिल हैं। रेस्टोरेंट में एक खास रिटेल सेक्शन भी है, जहां से ग्राहक हल्दीराम की पैक की हुई मिठाइयां और स्नैक्स खरीदकर ले जा सकते है। ओपनिंग के समय वेन्यू के बाहर लंबी लाइनें लग गई थीं और जल्द ही लंदन में रहने वाले भारतीयों के बीच यह ऑनलाइन चर्चा का विषय बन गया। इस खबर को लिखे जाने तक इसके दोबारा खुलने की किसी तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। खैर, इस बारे में आपकी क्या राय है?

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वायरल फुटेज में स्पष्ट देखा जा सकता है कि लोग लंदन के बीचों-बीच भारतीय स्नैक्स और पारंपरिक भोजन का स्वाद चखने के लिए बेहद धैर्य के साथ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कई लोगों के लिए यह सिर्फ खाना खाने का मौका नहीं था, बल्कि उन परिचित स्वादों से दोबारा जुड़ने का जरिया था जो भारत में उनकी पारिवारिक परंपराओं और रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा रहे हैं। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…