कोलकाता की रहने वाली एक लड़की को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ट्विटर पर फॉलो किया। लड़की का दावा है कि पीएम द्वारा फॉलो किये जाने के थोड़ी देर बाद ही लड़की का अकाउंट हैक हो गया। हैक करने वालों ने उसके अकाउंट से लोगों को उल्टे-सीधे मैसेज किये। इतना ही नहीं हैकर्स ने पीएम मोदी को भी डायरेक्ट मैसेज कर कश्मीर के बारे में बातें लिख दीं।

इस लड़की का नाम सीमांतनी बोस है। 36 वर्षीय सीमांतनी ने अपने ट्विटर हैंडल से आपबीती सुनाई है। सीमांतनी ने लिखा कि, ‘कल जब मुझे प्रधानमंत्री द्वारा ट्विटर पर फॉलो किया गया तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद जब मैं अपना ट्विटर स्क्रोल करने लगी तो मुझे अहसास हुआ कि मेरा अकाउंट हैक कर लिया गया है और लोगों को मैसेज किये जा रहे हैं।’

सीमांतनी ने बताया कि उनके अकाउंट से पीएम मोदी को मैसेज कर लिखा गया कि आपने कश्मीर में 43 दिनों से लोगों को बंदी बनाकर रखा है। सीमांतनी ने ट्वीट कर लोगों को बताया कि, ‘मेरा अकाउंट हैक कर लिया गया था। जिस किसी को भी मेरे अकाउंट से मैसेज गए मैं उन सबसे माफी मांगती हूं..खासतौर से पीएम मोदी से।’

Dear friends, My account was hacked by the Pakistani Hackers at around 2am today. That faceless coward tried his/her best to DM some of my loved ones, friends and a few leaders including Hon’ble PM @narendramodi Ji, I apologize if you’ve received any objectionable content.

सीमांतनी के अनुसार उन्होंने अपना अकाउंट हैक होने की जानकारी तुरंत ट्विटर को दी जिसके बाद किसी तरह से वह बुधवार सुबह दोबारा अकाउंट को अपने कंट्रोल में कर सकीं। अकाउंट वापसी के बाद सीमांतनी ने अपने ट्वीटर हैंडल से ये भी लिखा कि कल मैं बेहद खुश थी लेकिन मैं उन ट्रोल्स को भी नहीं भूलूंगी जिन लोगों ने मेरा अकाउंट हैक करके मुझे इतना तनाव दिया।

Yesterday when my PM gave me follow-back, I was on cloud no.9! I’m still happy but can never forget how this faceless troll tried to ruin my it,caused me so much of stress. These coward acts won’t be able to stop me. I’ll always stand by my views & I’ll continue to talk about it.

— Initnamees (@SeemantiniBose) September 18, 2019