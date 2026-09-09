कल से जिम जाऊंगा, एक्सरसाइज शुरू करूंगा, सेहत पर ध्यान दूंगा… ऐसे संकल्प हम कई बार लेते हैं। लेकिन, असल में जिम जाने का समय आने पर काम, थकान या समय का बहाना देकर कई लोग उस प्लान को टाल देते हैं। ऐसे ही लोगों को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक महिला का ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। क्योंकि इस महिला ने जो किया उसे देखकर कई लोगों को प्रेरणा मिल रही है। यह महिला सफाई का काम कर रही थीं उसके बाद महिला ने जो किया वह देख आपका आलस भाग जाएगा।

पोछा लगाने वाली यह महिला जिम के उपकरण, मशीनें और वहां एक्सरसाइज करने वाले लोगों को वो रोज देखती थीं। लेकिन, खुद कभी उस मशीन पर एक्सरसाइज करने की कोशिश नहीं की थी। एक दिन काम खत्म होने के बाद उनकी नजर जिम की क्रॉस-ट्रेनर मशीन पर पड़ी। कई लोग जिस मशीन पर पसीना बहाते हुए दिखते हैं, उसे हम भी एक बार ट्राई करके देखें, ऐसी इच्छा उनके मन में पैदा हुई। किसी ने उन्हें बताया नहीं था, किसी ने ज़िद भी नहीं की थी। खुद के मन के कुतूहल के कारण उन्होंने आखिरकार मशीन इस्तेमाल करने का फैसला किया। शुरुआत में दिक्कत आई; लेकिन उन्होंने हार नहीं मानीमशीन पर चढ़ने के बाद शुरुआत में उन्हें मूवमेंट के साथ तालमेल बिठाना थोड़ा मुश्किल लगा, आप भी यह वीडियो देखिए जिसकी चर्चा है।

नया उपकरण होने की वजह से उन्हें वो कैसे इस्तेमाल करना है, इसका अंदाजा लगाने में कुछ पल लगे; लेकिन दिक्कत आई इसलिए उन्होंने कोशिश नहीं छोड़ी। धीरे-धीरे उन्होंने मशीन पर चलने की कोशिश शुरू की। कुछ ही देर में उनका आत्मविश्वास बढ़ गया और वो उत्साह से एक्सरसाइज करने लगीं। उनके चेहरे पर दिख रही खुशी खास ध्यान खींचती है। कोई नई चीज़ पहली बार करके देखते समय छोटे बच्चे के चेहरे पर जो मासूम उत्साह दिखता है, वैसी ही खुशी उनके चेहरे पर देखने को मिलती है। पूरा वाकया कैमरे में कैदइस महिला की ये छोटी सी कोशिश जिम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया और देखते ही देखते इसे बड़े पैमाने पर रिस्पॉन्स मिलने लगा।

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वीडियो में वो महिला बिना किसी दिखावे के अपने खुद के आनंद के लिए एक्सरसाइज करती हुई दिखती हैं। इसीलिए ये वाकया कई लोगों के दिल को छू गया। जिम में आने वाले हर व्यक्ति की तरह महंगे कपड़े या खास साधन न होने के बावजूद उन्होंने सिर्फ इच्छाशक्ति के दम पर मशीन इस्तेमाल करके देखी। उम्र बाधा नहीं है, ये फिर से साबित कर दिया।

इस वीडियो की सबसे अहम बात है इससे मिलने वाला संदेश। कोई नई चीज़ सीखने या करके देखने के लिए उम्र बाधा नहीं बननी चाहिए, ये इस महिला ने अपनी हरकत से दिखा दिया। हम कई बार कोई चीज़ करने से पहले ही मन में सोचते हैं कि अब हमारी उम्र हो गई है, हमें ये नहीं जमेगा या हम ये नहीं कर पाएंगे लेकिन उन्होंने इन सारे विचारों को किनारे रखकर कोशिश करने का फैसला किया। खास बात ये है कि ये कोशिश उनके लिए सिर्फ एक्सरसाइज नहीं थी; वो खुद के लिए कुछ नया करके देखने की खुशी थी।

सोशल मीडिया पर तारीफों की बरसात

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस महिला के उत्साह की तारीफ की। कुछ ने उन्हें प्रेरणादायक बताया, तो कुछ ने उनकी जिद की सराहना की। काम खत्म होने के बाद भी थकान को किनारे रखकर उन्होंने नई चीज़ करके देखने की तैयारी दिखाई, इसकी कई लोगों को खास तौर पर सराहना लगी।इस वाकये से एक और अहम मुद्दा सामने आता है। काम का स्वरूप कोई भी हो, हर व्यक्ति को अपने लिए खुशी ढूंढने और नई चीजें सीखने का अधिकार है। इसके लिए बड़े मौके या खास परिस्थिति की जरूरत नहीं होती।

मन में इच्छा और कोशिश करने की तैयारी हो, तो छोटी सी कोशिश भी बड़ी प्रेरणा दे सकती है।ये वीडियो सिर्फ एक्सरसाइज का नहीं हैसफाई का काम करने वाली इस महिला ने उस दिन कुछ मिनट क्रॉस-ट्रेनर पर एक्सरसाइज की लेकिन, उनकी उस छोटी सी हरकत ने सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा छेड़ दी। जिम जाने के लिए लगातार कल का इंतजार करने वालों के लिए तो ये वाकया जरूर सोचने पर मजबूर करने वाला है।

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उज्जैन के खड़े हनुमान टस से मस नहीं हुए…इस खबर की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है. इससे जुड़े वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। चलिए बताते हैं कि माजरा क्या है, जब सड़क चौड़ी करने के प्रोजेक्ट के रास्ते में कोई ऐसी मूर्ति आ जाए जिसे हटाया न जा सके, तो क्या होता है? उज्जैन में कर्मचारियों ने मंदिर का ढांचा तो गिरा दिया है, लेकिन ‘खड़े हनुमान’ की मूर्ति को हटाने की बार-बार की कोशिशें नाकाम रही हैं। अब भक्त इसे ईश्वरीय संकेत मान रहे हैं, कई लोग इसे चमत्कार बता रहे हैं। कई का कहना है कि हनुमान जी अपना स्थल नहीं बदलना चाहते हैं जबकि अधिकारी विशेषज्ञों की मदद ले रहे हैं। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…