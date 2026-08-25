बॉयफ्रेड ने प्रेम जगत में कुछ ऐसा कारनामा किया है जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। इस बात से कई कपल्स में कलेश भी हो सकता है, अच्छे बॉयफ्रेंड के तौर पर मिसाल पेश की जा सकती है। और प्रेम की परिभाषा में इस उदाहरण को आज के युवा अपनी बहस में शामिल भी कर सकते हैं। अब भाई ने लव जगत में कारनाम ही जरा हट के कर दिया है जिसके बारे में सोचना औऱ करना शायद ही किसी के दिमाग आए। हम बात कर रहे हैं वायरल किस वाले कार की, कथित तौर पर गर्लफ्रेंड ने खास लिपिस्टिक से अपने प्रेमी के कार पर किस किया है। जाहिर है लिपिस्टिक फ्री में तो आती नहीं है और लोकल नहीं कार ही सही मगर मीडियम लेवल के ब्रांड की लिपिस्टिक तो होगी ही, क्योंकि इसकी कीमत 800-900 बताई जा रही है।

लिपिस्टिक लगाने वाली महिलाओं को पता है कि इतने में कैसी लिपिस्टिक खरीदी जा सकती है। ऊपर से पूरी कार पर किस करना … यानी 3400 बार किस करने में 3 से 4 घंटे का समय तो लगा ही होगा। खैर, ये कहानी कल यानी सोमवार से ही वायरल है आपने पढ़ भी ली होगी। हम आपको बता रहे हैं कि लड़के ने ऐसा क्यों किया और पुलिस ने किस नियम से उस पर कार्रवाई कर 5500 का चालान काटा है।

दरअसल, आजकल लोगों पर वायरल होने का भूत इस कदर सवार है कि वह इसके लिए अजीब से अजीब काम करने को भी तैयार हैं। सोशल मीडिया पर ऐसा कंटेंट भरा पड़ा है जहां लोग वायरल होने की खातिर कुछ भी ऊट-पटांग कर रहे हैं। कोई चलती बाइक पर किस कर रहा है तो कोई बाइक स्टंट से वायरल होना चाहता है, कोई कार में हवाबाजी करके वायरल होना चाहता है।

55 लाख से ज्यादा व्यूज

जी हां, मध्य प्रदेश ग्वालियर के रहने वाले आदित्य सिकरवार ने अपनी सफ़ेद स्विफ्ट कार पर अपनी गर्लफ्रेंड से पूरे 3400 लिपस्टिक किस बनवाए। इस आशिक ने भी वायरल होने के लिए इसी तरीके को आजमाया और वह सफल भी रहा क्योंकि उसकी यह रील इंस्टाग्राम पर सच में वायरल हो गई। इस वीडियो 55 लाख से ज्यादा व्यूज मिले यानी अच्छा खासा वायरल, इतनी की ग्वालियर ट्रैफिक पुलिस ने भी देख ली। हालांकि उसने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक कर दिया। आदित्य ने कहा कि यह आइडिया सोशल मीडिया ट्रेंड को फॉलो करके आया था।

पुलिस ने क्यों पकड़ा, क्या कहते हैं नियम?

ग्वालियर के रहने वाले आदित्य सिकरवार ने जो रील बनाई, उसमें गाड़ी का नंबर प्लेट MP07 CC 9452 साफ-साफ दिख रहा था। पुलिस ने वीडियो से ही गाड़ी को ट्रेस कर लिया।

दूसरी बात जो है वह है नियम का उल्लंघन

पुलिस के अनुसार गाड़ी को पूरी तरह लिपस्टिक से ढक देना, गाड़ी के असली रंग-रूप को बदलना है ये सभी मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ हैं। गाड़ी को आर्ट गैलरी की तरह नहीं चलाया जा सकता। इसके अलावा गाड़ी को तेज स्पीड में चलान भी एक वजह है। वीडियो में वो इसी लिपस्टिक वाली गाड़ी को शहर की सड़क पर तेज स्पीड में चला रहा था, जिससे लोगों का ध्यान भटक रहा था। इसीलिए ग्वालियर ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी को थाटीपुर से पकड़ कर थाने ले गई, 5500 रुपये का चालान काटा और उसी से सारे 3400 किस के निशान साफ करवाए।

पुलिस ने क्या बताया

इस मामले में पुलिस की ओर से दिए गए बयान के मुताबिक, सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में एक स्विफ्ट कार लगभग पूरी तरह से लिपस्टिक के किस के निशानों से ढकी हुई दिख रही थी और कहा जा रहा है कि उसे शहर की सड़क पर तेज रफ्तार में दौड़ाया भी जा रहा था। इस वीडियो के आधार पर हमने गाड़ी और उसके मालिक की तलाश शुरू कर दी थी।

इसके जो बातें सामने आई हैं वह यह है कि आदित्य ने वायरल होने के लिए ऐसा किया। आदित्य के मुताबिक, उनकी गर्लफ्रेंड ने उनकी कार की लगभग पूरी बॉडी पर लगभग 3,400 लिपस्टिक किस मार्क्स लगाए और ऐसा करने में उसे 3.5 घंटे लगे। इस काम में 800-900 की लिपस्टिक भी खर्च हो गई।

आदित्य ने साफ किए निशान, अपना अकाउंट ब्लॉक किया

आदित्य ने जिस मंशा के साथ यह रील बनाई थी वह पूरी भी हो गई और रील को लगभग 55 लाख व्यूज मिल चुके थे। घटना के बाद मिली जानकारी के मुताबिक, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 2952 फॉलोअर्स और 64 पोस्ट थे। पुलिस एक्शन के बाद उन्होंने अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। पुलिस ने बताया कि आदित्य ने अपनी गलती मान ली है और गाड़ी से लिपस्टिक के निशान भी साफ कर दिए हैं।

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पिता का होना किसी खजाने से कम नहीं… ये लाइनें शायद आपने भी पढ़ी होंगी। इस लाइन का मतलब हम सभी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक बेटे की नौकरी चली गई इसके बाद उसने दुखी मन से अपने पिता को फोन किया और कहा कि पापा जॉब चली गई। इसके बाद पिता न घबराए न दुखी हुए उन्होंने अपने बेटे को एक ही लाइन में ऐसे हौसला बढ़ाया कि उनका रिएक्शन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…