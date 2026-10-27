गुवाहाटी होटल शूटिंग केस का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, यह सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स को दुकान में घुसते हुए और दूसरे शख्स पर बेहद करीब से गोली चलाते हुए देखा जा सकता है। इस घटना में 5 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल असल पुलिस ने सामूहिक हत्याकांड की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया है।

पुलिस के मुताबिक, यह घटना होटल मालिक और उसे लीज पर लेने वाले शख्स के बीच झगड़े की वजह से हुई। मरने वालों की पहचान होटल की मालिक हेलेना भराली, उनके बेटे देवर्षि कश्यप, देवर्षि की पत्नी रिनिका कश्यप, परिवार के रिश्तेदार नारायण दास और हेलेना के भाई भूदेव भराली के तौर पर हुई है। वीडियो में दिख रहे सत्येंद्र पाठक, जो कंधे के पिछले हिस्से में गोली लगने के बाद गिरते हुए दिख रहे हैं जो बच गए।

पुलिस ने बताया कि उन्हें होटल के रिसेप्शन एरिया में चार लोग और सड़क पर दो लोग घायल मिले। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां एक की मौत हो गई। 43 साल के पाठक का GMCH में इलाज चल रहा है।

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पुलिस ने एक बयान में बताया कि होटल मालिकों ने 10 सितंबर 2025 को आरोपियों के साथ लगभग 1.8 लाख रुपये महीने के किराए पर पांच साल का लीज एग्रीमेंट किया था। पुलिस ने कहा, “आरोपी के प्रॉपर्टी के रेनोवेशन के बाद जगह और कुछ सुविधाओं के प्रोविज़न को लेकर तभेद हो गए। इन मामलों को सुलझाने के लिए 26 अक्टूबर 2026 को होटल में एक मीटिंग तय की गई थी।

हालांकि, मीटिंग ऑफिशियली शुरू होने से पहले ही बहस मारपीट में बदल गई, जिसके बाद आरोपी ने छह लोगों पर गोलियां चला दीं।” आरोपी घनकांत गोगोई को गिरफ्तार कर पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। जुर्म में इस्तेमाल की गई बंदूक ज़ब्त कर ली गई है।

एक सरकारी बयान के अनुसार, संयुक्त पुलिस आयुक्त अंकुर जैन एसआईटी का नेतृत्व करेंगे। एसआईटी के अन्य सदस्यों में पुलिस उपायुक्त (डीसीपी-मध्य) शाम्भवी मिश्रा, पुलिस उपायुक्त (डीसीपी-अपराध) देबजीत नाथ, अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसीपी-मध्य) विकू अचुमी, पलटन बाजार थाने के प्रभारी अधिकारी निरीक्षक कुलेशज्योति भुइयां और उसी थाना क्षेत्र के उपनिरीक्षक अविनाश दास हैं।

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बयान में कहा गया है कि ”इस घटना की गंभीरता को देखते हुए” एक गहन, वैज्ञानिक तथा त्वरित जांच सुनिश्चित करने के लिए इस विशेष जांच दल का गठन किया गया है। सोमवार रात गुवाहाटी में बोरा सर्विस इलाके के होटल ‘बिलास इन’ में संपत्ति के मालिकों और पट्टेदार (लीजहोल्डर) के बीच विवाद को लेकर हुई गोलीबारी में एक ही परिवार के चार सदस्यों समेत कुल पांच लोगों की मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया।

पुलिस ने बताया कि घटना के तत्काल बाद पट्टेदार घनकांत गोगोई को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार, उसके पास से एक लाइसेंसी पिस्तौल भी बरामद हुई, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर इस अपराध में किया गया था।

परिवार ने कहा सुनियोजित हत्या थी

गुवाहाटी के एक होटल में पांच लोगों की गोली मारकर हत्या किए जाने के एक दिन बाद मंगलवार को शोकाकुल परिजनों ने कहा कि यह सुनियोजित हत्या थी और मुख्य आरोपी ने पट्टे के नवीनीकरण और बकाया राशि पर चर्चा करने के बहाने पीड़ितों को वहां बुलाया था। सोमवार रात करीब नौ बजे असम पुलिस मुख्यालय से लगभग दो किलोमीटर दूर प्रमुख जीएस रोड स्थित होटल बिलास इन में संपत्ति के मालिक और पट्टेदार के बीच विवाद के बाद गोलीबारी हुई थी। संपत्ति के पट्टेदार और आरोपी घनकांत गोगोई को एक घंटे के भीतर ही पलटन बाजार इलाके से पकड़ लिया गया था।

मृतकों भूदेब और हेलेना के बड़े भाई दिलीप भराली ने हत्यारे को कड़ी से कड़ी और मिसाल पेश करने वाली सजा देने की मांग की। इस घटना में हेलेना के बेटे और बहू (देबर्षि तथा रिंकी) और परिवार के कर्मचारी नारायण दास की भी मौत हो गई। भराली परिवार का चालक सत्येन पाठक गोलीबारी में घायल हो गया। दिलीप भराली ने यहां संवाददाताओं से कहा कि गोगोई ने बकाया राशि और पट्टे के नवीनीकरण पर चर्चा करने के लिए होटल का स्वामित्व रखने वाले परिवार के साथ बैठक बुलाई थी।

भराली ने कहा कि गोगोई ने एक साल से अधिक समय पहले होटल पट्टे पर लिया था, लेकिन कई महीनों से भुगतान बकाया था और पट्टा समझौते का नवीनीकरण कराया जाना भी बाकी था। उन्होंने कहा, ”गोगोई ने हम सभी को बैठक के लिए बुलाया था। भूदेब इसमें शामिल हुआ, लेकिन मैं स्थानीय पूजा समिति के काम में व्यस्त होने के कारण नहीं जा सका।”

भराली ने आरोप लगाया, ”ऐसा लगता है कि गोगोई ने हमले की साजिश पहले से रची थी। उसकी एक भी गोली निशाने से नहीं चूकी।” उन्होंने कहा, ”हम साधारण कारोबारी हैं। हम किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करते। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि आरोपी को सबसे कड़ी सजा दिलाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि भविष्य में कोई ऐसा अपराध करने की हिम्मत न करे।

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फ्लाइट में एक महिला ने उनसे उनकी आइल सीट पास वाली सीट छोड़ने के लिए कहा। महिला चाहती थी कि वह अपनी सीट बदल लें, ताकि वह लंबी यात्रा के दौरान अपने पति के बगल में बैठ सके। हार्वे ने सीट बदलने से इनकार कर दिया। हार्वे ने वीडियो कैप्शन में बताया है कि सीट बदलने से इनकार करने के बाद महिला करीब तीन घंटे तक रोती रही। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें-