गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर हिट एंड रन का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक तेज रफ़्तार कार कथित तौर पर महिला बाइकर को क्कर मार देती है, महिला सड़क पर गिर जाती है औऱ घसीटते हुए चली जा रही है। वीडियो को घायल महिला ने अपने इंस्टा हैंडल पर भी शेयर किया है, जिसे देख लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है।

टक्कर का यह वीडियो बाइकर की बाइक पर लगे एक्शन कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था, सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सिया नाम की महिला रविवार को अपने साथी बाइकर्स के साथ राइड पर निकली थी, तभी यह घटना हुई। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में उसने दावा किया कि सफेद सेडान कार में सवार लोग उसका पीछा कर रहे थे और ड्राइवर बहुत आक्रामक तरीके से गाड़ी चला रहा था। शुरू में उसने ड्राइवर से डिस्टेंस बनाए रखने के लिए कहा।

महिला ने कार सवार से क्या कहा था-

महिला के अनुसार, उसने ड्राइवर से कहा था कि वह उचित सुरक्षित दूरी बनाकर गाड़ी चलाए। इसके बाद दूरी बनाने की जगह ड्राइवर ने उसे गाड़ी किनारे लगाने के लिए कहा। उसने यह भी दावा किया कि सेडान में बैठे लोग नशे में लग रहे थे। हालांकि यह तुरंत पता नहीं चल पाया कि कार के अंदर कितने लोग थे।

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सिया ने बताया कि उसने सेडान कार को अपनी मोटरसाइकिल के सामने आने से रोकने के लिए उससे आगे रहने की कोशिश की। जब कार उसका पीछा करती रही, तो उसके साथ चल रहे एक साथी राइडर ने उसे कार से बचाने के लिए अपनी बाइक को सिया की बाइक के पीछे कर लिया।

हालात तब और बिगड़ गए जब सेडान अचानक मुड़ी और उसने सिया की मोटरसाइकिल को साइड से टक्कर मार दी। इसके बाद टक्कर से सिया सड़क पर गिर गई, जबकि उसकी बाइक सड़क पर घिसटती हुई चली गई और उससे चिंगारियां निकलने लगीं।

एक और वीडियो में, उसके साथी राइडर की मोटरसाइकिल पर लगे हेलमेट-कैमरे से रिकॉर्ड किया गया था, उसे सेडान का पीछा करते हुए देखा गया। जब कार एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी तो उसने थोड़ी देर के लिए उस शख्स का सामना किया, लेकिन सेडान जल्द ही तेज़ी से भाग गई। इसके बाद सिया को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे इलाज के लिए भर्ती किया गया। इस घटना के बाद, ऑनलाइन वीडियो सामने आने पर गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने जांच शुरू की।

ड्राइवर को नहीं जानता: कार मालिक

इंडिया टुडे से बात करते हुए, घटना में शामिल कार के मालिक ने दावा किया कि गाड़ी उसके स्कूल के एक दोस्त ने उधार ली थी, जिसने आगे उसे किसी और शख्स को दे दिया। मालिक का आरोप है कि घटना के समय वही शख्स सेडान कार चला रहा था। उन्होंने आगे कहा, “मैं शहर में नहीं हूं और भारतीय सेना में सेवा कर रहा हूं। मेरे स्कूल के दोस्त ने दो दिनों के लिए मेरी गाड़ी ली थी।” इंडिया टुडे से फोन पर बातचीत में कार मालिक ने कहा, “मैंने सोशल मीडिया पर वीडियो देखा। फिर मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि उसके एक और दोस्त न जिसे मैं शायद ही जानता हूं, कार ले ली थी।”

उन्होंने आगे कहा कि उन्हें और उनके दोस्त को आरोपी और कार के ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कार मालिक ने यह भी कहा कि घटना के संबंध में पुलिस ने उनसे संपर्क नहीं किया है। पुलिस ने खुद मामला दर्ज किया, गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में खुद केस दर्ज किया है। कार चलाने वाले शख्स का पता लगाने की कोशिशें की जा रही हैं। जांच के तहत इलाके के CCTV फुटेज की जांच की जा रही है। जांचकर्ता घटना से जुड़ी ज़रूरी जानकारी जुटाने के लिए महिला बाइकर से संपर्क करने की कोशिश भी कर रहे हैं।

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