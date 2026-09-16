गुरुग्राम के एक शख्स ने अपनी कहानी शेयर की है, उसने बताया कि नौकरी से निकाले जाने के बाद भी वह हर सुबह 9 बजे काम पर जाने के लिए घर से निकल जाता था। वह अपना दिन कैफे में नौकरी के लिए आवेदन करने और पायथन (Python) सीखने में बिताता था, क्योंकि उसे अभी तक अपने माता-पिता को यह बात बताने की हिम्मत नहीं थी कि उसकी नौकरी जा चुकी है।

इस शख्स ने सोशल मीडिया पर कैप्शन शेयर किया है “Laid Off, but Still Leaving for Work at 9 AM” मतलब नौकरी से निकाला गया, लेकिन फिर भी सुबह 9 बजे काम पर निकलना। इस पोस्ट में शख्स ने अपने अनुभव के बारे में विस्तार से बताया है, यह पोस्ट अभी चर्चा में है।

उन्होंने आगे लिखा कि गुरुग्राम के साइबर सिटी में एक MNC में सात साल काम करने के बाद, 10 सितंबर को उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। हालांकि घर पर रहने के बजाय उन्होंने अपनी रोज़ की सुबह की दिनचर्या जारी रखी ताकि उनके माता-पिता को पता न चले कि अब उनके पास नौकरी नहीं है।

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उन्होंने यह भी बताया कि वे हर सुबह अपना पर्सनल लैपटॉप पैक करते थे, इस बात से राहत महसूस करते हुए कि उनकी मां ने ध्यान नहीं दिया कि उनका ऑफिस लैपटॉप अब घर पर नहीं है और हमेशा की तरह घर से काम पर निकल जाते थे। हालांकि, उनकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई थी। उन्होंने यह भी बताया कि वे अपना ज़्यादातर समय स्टारबक्स में काम करते हुए, नौकरियों के लिए अप्लाई करते हुए और पायथन (Python) सीखते हुए बिताते थे। इसके बाद वे वसंत कुंज और हौज खास जाते थे, जहां वे ज़रूरतमंद बच्चों को पढ़ाते थे और फिर शाम करीब 5 बजे घर लौटते थे।

इस स्थिति को “थका देने वाली दोहरी ज़िंदगी” बताते हुए उन्होंने माना कि उन्हें नहीं पता था कि वे इसे कितने समय तक जारी रख पाएंगे। इस पोस्ट को देखकर दूसरे यूज़र्स ने उन्हें सपोर्ट और काम की सलाह दी। एक शख्स ने उन्हें मौके तलाशते रहने के लिए प्रोत्साहित किया और दिल्ली में जॉब ड्राइव्स (खासकर शनिवार को) में शामिल होने का सुझाव दिया, क्योंकि आमने-सामने की बातचीत से उनके सफल होने की संभावना बढ़ सकती है।

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एक और यूज़र ने उन्हें भरोसा दिलाया कि नौकरी से निकाले जाने पर शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि नौकरी से निकाले जाने की वजह कर्मचारी का परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, फाइनेंशियल फैसले और इंडस्ट्री से जुड़ी बड़ी समस्याएं हो सकती हैं।

इन प्रतिक्रियाओं ने स्थिति को एक अलग नज़रिए से दिखाया; यूज़र्स ने उस शख्स से कहा कि वे नौकरी जाने को अपनी काबिलियत से न जोड़ें और अगले मौके की तलाश जारी रखें। सोचिए उस शख्स की जॉब चली गई है, उसके ऊपर कई जिम्मेदारियां हैं और वह अपने बूढ़े मां-बाप को इस बात की खबर नहीं लगने देना चाहता कि वह परेशान है ताकि वह चिंता न करें।

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उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, जिसमें वह बैसाखी के सहारे पुलिस अधीक्षक (SP) के ऑफिस पहुंचकर अपने घर में पानी की सप्लाई बहाल करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करती दिख रही हैं। पुलिस अफसर को देखते ही दिव्यांग रोने लगी इस पर महिला अधिकारी ने उसे गले से लगा लिया। चलिए बताते हैं कि पूरी कहानी क्या है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…