गुरुग्राम में एक लड़की ने दोस्ती की मिसाल पेश की है, दिल्ली से यहां घूमने आया उसका दोस्त भीड़ देखकर परेशान हो गया। अपने दोस्त को शांत करने के लिए एक महिला ने तुरंत उसका साथ दिया, ताकि स्थिति को बिगड़ने से रोका जा सका। यह घटना शनिवार को सिविल लाइंस के फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में हुई, जहां ये दोनों दोस्त दिल्ली से घूमने आए थे।

इस समय लड़की को कहते हुए सुना जा सकता है कि प्लीज रिकॉर्ड मत करो, यह डरा हुआ है थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार, लड़का मानसिक तौर पर ठीक नहीं है। दोस्त उसे दिल्ली से गुरुग्राम घूमाने लाई थी ताकि उसका मन बदल सके।

वीडियो देख कुछ लोगों का कहना है कि पता नहीं ये हम किस युग में जी रहे हैं कि किसी की मदद करने के बदले वीडियो बनाने लगते हैं। लड़की कह रही है कि रिकॉर्ड मत करो मगर कोई सुन नहीं रहा है।

मानसिक रूप से बीमार है युवक

पुलिस के मुताबिक, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे युवक को इलाके में भीड़ का सामना करने के बाद अचानक घबराहट और बेचैनी महसूस होने लगी। जब वह ज़्यादा असहज और परेशान दिखने लगा, तो उसकी महिला दोस्त ने तुरंत उसे दिलासा देने और उसके आस-पास शांत माहौल बनाने की कोशिश की। वह उसके साथ रही और उसे खुद को संभालने में मदद की, जबकि आस-पास के लोग वहां जमा हो गए।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक लड़का ज़मीन पर बैठकर लड़की को कसकर गले लगाए हुए और उसे जाने देने से इनकार करते हुए दिखाई दिया। महिला भी पूरे वीडियो के दौरान शांत रहते हुए लोगों से उसे रिकॉर्ड न करने के लिए कहती हुई दिखी।

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पुलिस ने बताया कि महिला अपने दोस्त को दिल्ली से गुरुग्राम खास तौर पर इसलिए लाई थी ताकि उसका माहौल बदल सके और उसकी मानसिक सेहत बेहतर हो सके। इस यात्रा का मकसद उसे उसके रोज़मर्रा के माहौल से कुछ समय के लिए दूर रखना था।

महिला की समय पर की गई पहल से स्थिति को काबू में करने में मदद मिली और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। इस घटना ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि जब कोई भीड़-भाड़ वाली या अनजान जगह पर घबरा जाए या परेशान हो जाए, तो धैर्य और समझदारी के साथ प्रतिक्रिया देना कितना ज़रूरी है। महिला ने अपने दोस्त के साथ रहने और उस मुश्किल घड़ी में उसकी मदद करने का जो फ़ैसला किया, उससे स्थिति शांत बनी रही।

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उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, जिसमें वह बैसाखी के सहारे पुलिस अधीक्षक (SP) के ऑफिस पहुंचकर अपने घर में पानी की सप्लाई बहाल करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करती दिख रही हैं। पुलिस अफसर को देखते ही दिव्यांग रोने लगी इस पर महिला अधिकारी ने उसे गले से लगा लिया। चलिए बताते हैं कि पूरी कहानी क्या है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…

Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही जानकारी और रिपोर्ट्स के आधार पर लिखी गई है। वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि जनसत्ता नहीं करता है। निजता और संवेदनशीलता का ध्यान रखते हुए हमने वीडियो को प्रकाशित नहीं किया है। यह घटना मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी है, इसलिए हमारा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि दोस्ती और इंसानियत के सकारात्मक पहलू को सामने रखना है।