गुरुग्राम गोल्फ कोर्स रोड पर 13 सितंबर को हुई महिला बाइकर हिट-एंड-रन मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी कल्याण बैसला और उसके साथी लवनीश गुर्जर की दो दिन की रिमांड हासिल कर ली है। इसका मकसद घटनाक्रम का पता लगाना और फरीदाबाद व पलवल में छिपे सह-आरोपियों को पकड़ना है, आरोपियों को राजस्थान के राजगढ़ से गिरफ्तार किया गया था।

गिरफ्तारी के बाद ट्रांजिट के दौरान आरोपी ने पेशाब के बहाने भागने की कोशिश की थी। कोर्ट ने पुलिस को दो दिन की रिमांड दी है और अब 5 सदस्यीय SIT पूरे घटना वाली जगह पर क्राइम सीन को फिर से रिक्रिएट करेगी। सीन दोबारा क्रिएट करने का मकसद कार कैसे पीछा कर रही थी, कैसे इशारा किया, कैसे टक्कर मारी… ये सब आरोपी से करवाकर वीडियो बनाएंगे।

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इसका मकसद घटनाक्रम का पता लगाना और फरीदाबाद व पलवल में छिपे अन्य आरोपियों को पकड़ना है। आदेश के अनुसार, बुधवार को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (JMFC) निधि बेनीवाल ने कल्याण बैंसला (33) और उनके चचेरे भाई लवनीश गुर्जर (34) को 18 सितंबर तक दो दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया।

रिमांड की अर्जी पेश करते हुए असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर डॉ. सुमित्रा के नेतृत्व में और सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन के असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर जगबीर सिंह की मदद से अभियोजन पक्ष ने बताया कि बैंसला और गुर्जर के बयानों से पता चला है कि उनके साथी फरीदाबाद और पलवल में छिपे हुए हैं।

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पुलिस ने तर्क दिया कि छापेमारी करने और फरार लोगों को पकड़ने के लिए उनकी फिजिकल कस्टडी जरूरी थी। अभियोजन पक्ष ने आगे कहा कि जांचकर्ताओं को आरोपी को अपराध वाली जगह पर ले जाकर दुर्घटना से पहले हुई घटनाओं का क्रम फिर से समझना होगा और उसके बाद उनसे विस्तार से पूछताछ करनी होगी।

आरोपी की ओर से पेश वकीलों ने कस्टडी की अर्जी का विरोध किया। बैंसला की ओर से पेश वकील भद्रेश हरिकांत, पायल खटाना और हरीश खटाना और गुर्जर की ओर से पेश वकील भरत सिंह खटाना ने दलील दी कि इन लोगों को झूठे मामले में फंसाया गया है, कस्टडी में पूछताछ की कोई जरूरत नहीं है और वे जांच में सहयोग करने को तैयार हैं।

हालांकि, मजिस्ट्रेट ने गौर किया कि आरोपी पर लापरवाही से गाड़ी चलाने, जान या निजी सुरक्षा को खतरे में डालने वाले काम, पीछा करने, महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द, इशारा या हरकत करने, हत्या की कोशिश और संयुक्त आपराधिक दायित्व जैसे गंभीर आरोप हैं। कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष जांच करने, सह-आरोपी को पकड़ने और दोनों से विस्तार से पूछताछ करने के लिए कस्टोडियल रिमांड जरूरी थी।

आरोपी के अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि वे रिमांड के समय से पहले और बाद में मेडिकल-लीगल जांच करवाएं, रोज़ की डायरी और जिन इलाकों में वे गए थे, वहां के रूट रिकॉर्ड को रिकॉर्ड पर रखें और अगर आरोपी अपने खुलासे वाले बयानों से मुकर जाएं तो उन्हें तुरंत ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए।

इस बीच, पुलिस सूत्रों ने बताया कि जांच के लिए पांच सदस्यों वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई जा रही है। SIT में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (महिलाओं के खिलाफ अपराध), सोहना क्राइम ब्रांच के इंचार्ज, सेक्टर 56 के SHO और दो अन्य पुलिसकर्मी शामिल होंगे।

क्या हुआ था?

यह घटना रविवार को हुई जब दिल्ली की रहने वाली बाइकर शिवानी चौहान ‘सिया’ गोल्फ कोर्स रोड पर एक ग्रुप के साथ अपनी अप्रिलिया RS 457 स्पोर्ट्स बाइक चला रही थीं। डैशकैम और हेलमेट कैमरों के फुटेज में एक सफेद मारुति सुजुकी सियाज़ को ग्रुप का आक्रामक तरीके से पीछा करते अचानक लेन बदलते और चौहान की मोटरसाइकिल से टकराने से पहले उन्हें इशारा करते हुए देखा गया। गाड़ी के तेज़ी से भागने पर चौहान सड़क पर गिर गईं।

बाद में पुलिस ने सियाज़ कार को ज़ब्त कर लिया। यह कार असम में तैनात एक आर्मी जवान की है, जिससे बैंसला ने घटना से दो दिन पहले इसे उधार लिया था। पलवल के चंदहट के रहने वाले बैंसला और गुर्जर को मंगलवार को सोहना क्राइम ब्रांच ने राजस्थान के राजगढ़ के पास से पकड़ा और गिरफ्तार किया।

जांचकर्ताओं के अनुसार, बैंसला ने हिरासत से पेशाब करने के बहाने भागने की कोशिश की, जिसमें उसे मामूली चोटें आईं और फिर उसे दोबारा पकड़ लिया गया। चौहान ने पुलिस और मजिस्ट्रेट को दिए अपने बयानों में कहा था कि कार में चार लोग सवार थे।

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